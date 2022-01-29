Город Санья проводит Первую Международную хайнаньскую художественную выставку-аукцион

ХАЙКОУ /Китай/, 29 января. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань приступил к проведению Первой Международной хайнаньской выставки - аукциона предметов культуры и искусства. Как сообщили организаторы, мероприятие продлится до 6 февраля.

Оно проходит под руководством отдела пропаганды парткома провинции, департамента туризма, культуры, радиовещания и спорта Хайнаня, администрации Санья и государственного конгломерата China Poly Group. Выставка была организована при участии Управления центрального делового района Санья.

В ходе публичной продажи, как отмечается, можно будет приобрести старинные произведения китайской живописи и каллиграфии, шедевры современного искусства, антиквариат, драгоценности и люксовые товары, престижный алкоголь. На аукцион в общей сложности выставлено более 800 предметов культурного достояния.

Он проходит под девизом "Новый прыжок тигра - будущее искусства". Предполагается, что выставка привлечет внимание как старшего, так и молодого поколения, и позволит укрепить преемственность национальных традиций.

Выставочная деятельность - одно из динамично развивающихся направлений экономики Хайнаня. Согласно прогнозу департамента коммерции региона, масштабы данной отрасли в провинции будут постоянно увеличиваться и к 2025 году ее доходы превысят 60 млрд юаней ($9,4 млрд). По подсчетам ведомства, темпы роста этого показателя составят примерно 12%.