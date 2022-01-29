Московская филармония отметила столетие в компании Гергиева, Башмета и Мацуева

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Российские и иностранные звезды классики в субботу собрались на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского, чтобы поздравить Московскую филармонию со столетием. Гостями юбилейного вечера стали друзья и поклонники филармонии, передает корреспондент ТАСС.

С приветственным словом выступил начальник управления по общественным проектам Администрации президента РФ Сергей Новиков. Он зачитал поздравление президента России Владимира Путина, в котором глава государства отметил богатую историю филармонии, украшенную плеядой выдающихся композиторов, дирижеров, музыкантов и артистов. "Важно, что и сегодня филармория служит родным гостеприимным домом для признанных звезд и начинающих талантов. Как и в былые времена, здесь царит атмосфера вдохновенного творчества, сохраняется приверженность великим традициям просветительства и подвижничества, передающимся из поколения в поколение", - процитировал Новиков президента.

"Филармония - это уникальное сообщество музыкантов, артистов и, самое главное, слушателей, особая аудитория, которая воспитана филармоническими программами, приходит именно сюда и предана этому институту искусства. Очень важно, что появилось молодое поколение слушателей, с которыми филармония говорит на современном языке. Пусть так и будет", - добавил он.

Приглашение на праздничный концерт получили держатели абонементов филармонии и ее известные друзья, в числе которых специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, дирижеры Владимир Федосеев и Владимир Спиваков, саксофонист Игорь Бутман, певцы Василий Ладюк и Хибла Герзмава, виолончелист Александр Князев, режиссер Георгий Исаакян и другие.

Традиции и преемственность

Вечер открыла "Праздничная увертюра" Шостаковича в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра, за пульт которого встал Валерий Гергиев. "Меня невероятно радует, что провести юбилейный концерт доверили молодому оркестру, - отметил в беседе с журналистами маэстро. - Это будущее России, будущее музыкальной Москвы".

Гергиев назвал Московскую филармонию "культурным форпостом" страны. "Для всех музыкантов, живущих в России, это одна из главных опорных точек, главных надежд. Уверен, так будет и в ближайшие десятилетия", - сказал дирижер.

Филармония не стала нарушать традицию, и, как и на всех ее юбилеях, прозвучал Тройной концерт Бетховена. На этот раз честь исполнить композицию выпала немецкой скрипачке Анне-Софи Муттер, испанскому виолончелисту Пабло Феррандесу и российскому пианисту Даниилу Трифонову. Компанию им на сцене составили два инструмента работы Страдивари и рояль фирмы Steinway. Также звучали фрагменты сюиты из балета Стравинского "Жар-птица", каватина Алеко из одноименной оперы Рахманинова в исполнении Ильдара Абдразакова. Дуэт Иоланты и Водемона из оперы Чайковского спели Ирина Чурилова и Сергей Скороходов.

Четыре поколения скрипачей - Борис Кушнир, Павел Милюков, Елена Таросян, Даниил Бессонов - встретились в концерте Вивальди. Альтист Юрий Башмет и скрипач Максим Венгеров исполнили Концертную симфонию Моцарта, посвятив ее тем, кто на протяжении 100 лет составлял и приумножал славу филармонии. "Здесь какая-то особая атмосфера, будто присутствуют души величайших музыкантов прошлого. Как только выходишь на сцену, ощущаешь, с одной стороны, груз, ответственность, а с другой - невероятную поддержку звезд", - признался Венгеров.

Денис Мацуев, который в этот вечер играл Первый концерт Чайковского, временно заменяющий российский гимн на Олимпийских играх, за кулисами поделился воспоминаниями, как стал солистом Московской филармонии. "В 1995 году, будучи студентом Московской консерватории, я получил внезапное предложение заменить заболевшего пианиста. У меня было три дня, чтобы выучить "Вариации на тему Паганини", и у меня получилось", - рассказал он. "Солист Московской филармонии - это наше историческое звание, уникальная гарантия того, что ты имеешь концерты в Москве с лучшими абонементами, с лучшими дирижерами. Это семья, это коллектив, где чувствуешь себя дома", - подчеркнул пианист.

"Главное, что молодежь на сцене вместе с легендами, в одном концерте. Это залог того, что еще через 50 лет кто-нибудь из них будет солировать, а другая молодежь будет с ним на сцене в оркестре. И так будет продолжаться", - сказал солист филармонии с более чем 40-летним стажем Юрий Башмет.

О филармонии

Документ об организации филармонии в Москве был подписан наркомом просвещения РСФСР Анатолием Луначарским в октябре 1921 года. Торжественное открытие состоялось 29 января 1922 года в Большом зале Московской консерватории. Сегодня Московская филармония - это два здания и шесть концертных залов, где проходит более 1 тыс. концертов в сезон.

К 100-летию филармония запустила интернет-проект. В нем представлены уникальные исторические материалы: фотографии, афиши, программки, документы.