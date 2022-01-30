Международный марафон фестиваля Валерия Халилова завершится концертом в Москве

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Более 10 коллективов выступят на закрытии II международного музыкального фестиваля Валерия Халилова во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве в воскресенье - в день 70-летия со дня рождения военного дирижера, сообщили организаторы фестиваля.

"Гала-концерт пройдет в формате дефиле оркестров при участии сводного оркестра, хора, а также звезд российской эстрады, тем самым объединив всю творческую деятельность военного дирижера и композитора генерал-лейтенанта Валерия Халилова", - рассказали организаторы.

В том числе на сцену выйдут Государственный Кремлевский оркестр России, Московский Синодальный хор, Центральный концертный образцовый оркестр им. Н.А.Римского-Корсакова ВМФ России, Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь, хор Свято-Данилова монастыря и Ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В.Александрова, который Халилов возглавлял в последний год своей жизни.

"У фестиваля есть объединяющая история, которая будет ярко выражена в гала-концерте 30 января, - рассказал журналистам директор - заместитель художественного руководителя Государственного Кремлевского оркестра Управления делами президента РФ, художественный руководитель фестиваля Андрей Колотушкин. - В финале этого концерта все участники - порядка 250-300 музыкантов духовых оркестров, самые именитые хоры - исполнят произведение Валерия Халилова "Навсегда великая страна".

Смотр, начавшийся 17 января на Исторической сцене Большого театра России, за две недели охватил свыше 40 городов нашей страны, концерты прошли также в Белоруссии, Японии и Казахстане. Их участниками стали духовые, симфонические и хоровые коллективы, как профессиональные, так и детские.

Фестиваль носит имя народного артиста России, дирижера и композитора генерал-лейтенанта Валерия Халилова (1952-2016). С 2002 года он возглавлял Военно-оркестровую службу Вооруженных сил РФ, был музыкальным руководителем международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", начальником ансамбля им. Александрова. Халилов погиб 25 декабря 2016 года в катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем около Сочи вместе с артистами ансамбля Александрова.