В Петербургской филармонии дирижер Зубин Мета исполнит Третью симфонию Густава Малера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Почетный дирижер крупнейших оркестров мира Зубин Мета в воскресенье даст концерт в Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, с которой связаны шесть десятилетий его исполнительской деятельности. На этот раз он выступит здесь как звездный участник сезона, посвященного 100-летию старейшей концертной организации России.

Под управлением гостя заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии исполнит Третью симфонию Густава Малера.

"Я исполнял в Петербурге с разными оркестрами Первую, Пятую и Девятую симфонии Малера. Теперь мы исполним его Третью симфонию, которая мне очень близка", - сказал Зубин Мета на пресс-конференции, предшествовавшей концерту.

Концерт пройдет при поддержке Международного фонда культурных инициатив маэстро Темирканова и генерального спонсора филармонии - нефтяной компании "Роснефть".

В связи с пандемией организаторам концерта пришлось решить с маэстро неожиданно возникшую проблему: из числа участников исполнения выбыл хор мальчиков Хорового училища имени Михаила Глинки, поскольку постановлением правительства города детям с 28 сентября запрещено участвовать в массовых мероприятиях. Зубин Мета согласился на вариант замены детей женской группой хора Санкт-Петербургской консерватории. Он посчитал, что такая замена не станет принципиальной для музыкального целого.

"Эта симфония посвящена природе, и фрагмент, в котором поют детский и женский хоры, - почти рождественская песня. Это достаточно краткий фрагмент, в то время как симфония звучит 80 минут. Детские голоса, конечно, привнесли бы в звучание этой музыки ощущение великой радости, но, пожалуй, лучше в нынешних обстоятельствах исполнить симфонию без детского хора. Женщины справятся с этой задачей великолепно", - прокомментировал ситуацию Зубин Мета. Он сказал, что пандемия вносит много беспрецедентного в нынешнюю концертную жизнь. Так, в Италии он участвовал в концертах, где музыканты всех струнных групп играли в масках, а во Флоренции в масках пели даже артисты хора.

"Музыка - мой второй язык"

"Я очень рад снова быть здесь", - признался Мета. Свой первый концерт в Большом зале он дал 60 лет назад и с тех пор неоднократно выступал здесь с разными оркестрами мира, в том числе и с заслуженным коллективом России. На пороге своего 86-летия в нынешних непростых условиях дирижер намерен продолжать свой путь без остановки.

"Музыка - это мой второй язык, моя вторая религия. Я продолжаю свою дирижерскую жизнь, не останавливаясь", - сказал Зубин Мета. Он не исключил, что вновь встретится с заслуженным коллективом.

В исполнении симфонии примет участие солистка Большого театра России Елена Манистина, которая споет партию меццо-сопрано.