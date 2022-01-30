Люди с ограниченными возможностями смогут посетить спектакли МХТ им. Чехова бесплатно

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Люди с ограниченными возможностями, в том числе дети и их сопровождающие, получили возможность бесплатного посещения Московского Художественного театра им. А. П. Чехова, сообщает в воскресенье сайт театра.

"МХТ имени А. П. Чехова предоставляет возможность бесплатного посещения спектаклей следующим категориям зрителей: инвалидам - участникам Великой Отечественной войны; инвалидам-колясочникам и их сопровождающим (1 человек); детям-инвалидам и их сопровождающим (1 человек) на спектакли, соответствующие возрасту ребенка; инвалидам 1 и 2 группы", - говорится в сообщении.

Акция стала возможной благодаря спонсорской помощи.

В театре обратили внимание, что количество бесплатных билетов ограничено и для их получения необходимо предварительно записаться по телефону, указанному на сайте театра.