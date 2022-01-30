Розенбаум и духовые оркестры выступили на закрытии фестиваля Халилова в Москве

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Народный артист России Александр Розенбаум, основатель Международного кельтского оркестра волынок и барабанов Дэвид Джонстон, духовые оркестры и хоры в воскресенье сыграли финальный аккорд II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. Закрытие смотра, охватившего более 40 городов, состоялось во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

"Произошло что-то невероятное: вся страна, весь мир вспоминали, играли, звучали, - сказала дочь Халилова Мария, которая является идейной вдохновительницей фестиваля. - Целью жизни папы было, чтобы духовую музыку знали, слушали и любили. И мы старались сделать все, чтобы так и было к его 70-летию".

Народному артисту России, дирижеру и композитору генерал-лейтенанту Валерию Халилову 30 января исполнилось бы 70 лет. "Валерий Михайлович будто остался с нами, не уходил. Даже репетируя сегодня, мы чувствовали его присутствие. Он был добрым, исключительно отзывчивым и профессиональным", - поделился член оргкомитета фестиваля Игорь Шевернев, который в качестве помощника провел вместе с Халиловым 14 парадов.

За две недели музыкальный марафон прошел от Камчатки до Калининграда. "В нем приняли участие множество коллективов. Это не только духовые коллективы, но и симфонические, хоровые, самодеятельные и профессиональные - был представлен весь срез музыкальной культуры", - отметил директор Государственного Кремлевского оркестра Управления делами президента РФ, художественный руководитель фестиваля Андрей Колотушкин.

"Ода миру"

Пандемия внесла свои коррективы, не смогли выступить Образцово-показательный оркестр Вооруженных сил Республики Беларусь и Ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова, сообщил журналистам Колотушкин.

Финальное шоу "Ода миру" открыли Российский роговой оркестр из Санкт-Петербурга и хор Свято-Данилова монастыря, которые представили старинные гимны и марши петровских времен. "Марш Преображенского полка - это первый марш, который был исполнен в петровские времена со словами", - подчеркнул главный регент хора Георгий Сафонов. Весь смотр посвятили 350-летию со дня рождения Петра I, указом которого были созданы первые штатные военные оркестры в России.

В концерте также приняли участие Государственный Кремлевский оркестр России, Государственный кубанский духовой оркестр, Оркестр волынщиков Москвы, фортепианное трио Bel Suono, детский духовой оркестр "Бис band" из Нижегородской области, шоу барабанщиков "Васильев Грув", Московский синодальный хор, Центральный концертный образцовый оркестр им. Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России, а также Духовой оркестр правительства Республики Тыва им. Т. Д. Дулуша. Последний во время фестиваля дал два уникальных концерта на льду - на ГУМ-катке и на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ. "Мы очень переживали перед концертами в столице, но во время выступления мы почувствовали очень теплое отношение публики", - поделился директор коллектива Артур Дулуш.

В программу вошло много сочинений Халилова и премьера просвещенной ему песни "Вы с нами, генерал". Александр Розенбаум исполнил а капелла свою "Вечернюю застольную" и с духовым оркестром "Флагманский марш". "Он был замечательным человеком и потрясающим музыкантом, - вспомнил он Халилова. - Мы благодарны ему за то, что он сделал для нас всех. И его произведения сделают еще больше, я в этом уверен".

Видеопослания фестивалю направили коллеги Халилова из Японии, Австрии, Израиля, Латвии и Китая. Специальным гостем гала-концерта стал основатель Международного кельтского оркестра волынок и барабанов Дэвид Джонстон, он сыграл на волынке "Калинку" и "Катюшу", ему подпел зал. "Мы встретились с Валерием в 2010 году, мы попытались совместить музыку волынки и оркестра. Его любимой мелодией была Amazing Grace, и практически на каждом фестивале мы играли ее вместе", - вспомнил музыкант.

Директор фестиваля Виктория Григораш сообщила, что организаторы надеются провести третий смотр Халилова через два года - в 2024 году, а также расширить состав иностранных участников.

О фестивале

Фестиваль носит имя народного артиста России, дирижера и композитора генерал-лейтенанта Валерия Халилова (1952-2016). С 2002 года он возглавлял Военно-оркестровую службу Вооруженных сил РФ, был музыкальным руководителем международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", начальником ансамбля им. Александрова. Халилов погиб 25 декабря 2016 года в катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем около Сочи вместе с артистами ансамбля Александрова.