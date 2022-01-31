Театр имени Вахтангова покажет спектакль "Война и мир" на гастролях в Екатеринбурге

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Артисты Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова отправятся в понедельник в Екатеринбург, где состоятся первые гастроли нового спектакля "Война и мир" по роману Льва Толстого в постановке художественного руководителя труппы Римаса Туминаса. Об этом сообщил ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

"Сегодня мы вылетаем в Екатеринбург, зрители которого первыми после москвичей увидят наш новый спектакль "Война и мир". Он будет сыгран четыре дня подряд 1, 2, 3 и 4 февраля на сцене Свердловского академического театра драмы (начало в 18:30). Все билеты проданы. Это очень волнительно. Как публика Екатеринбурга примет спектакль, продолжающийся пять часов", - признался Крок.

Он отметил, что спектакль "Война и мир" создавался к 100-летию Театра имени Вахтангова. "Премьера состоялась 8 ноября 2021 года, в канун векового юбилея Вахтанговского театра, и с первых же представлений спектакль был признан самым ярким событием театрального сезона", - подчеркнул собеседник агентства.

Он напомнил, что автором сценической композиции и постановки стал Римас Туминас, сценографом - Адомас Яцовскис, хореографом - Анжелика Холина, художником по костюмам - Мария Данилова, композитором - Гиедрюс Пускунигис, который включил в музыкальную ткань партитуры спектакля "Война и мир" фрагмент музыки Фаустаса Латенаса как дань светлой памяти композитору (Латенас умер 3 ноября 2020 года). "В постановке заняты вахтанговцы всех поколений, а некоторых персонажей играют по два-три состава исполнителей", - уточнил директор Вахтанговского театра.

"В Екатеринбург на гастроли приедут народные артисты Людмила Максакова, Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Евгений Князев, Андрей Ильин, Сергей Маковецкий, Юрий Шлыков, Евгений Карельских, заслуженные артисты Анна Дубровская, Ольга Чиповская, Андрей Зарецкий, Олег Макаров, Виктор Добронравов, Мария Волкова, ведущие молодые актеры Ольга Лерман, Полина Чернышова, Мария Бердинских, Яна Соболевская, Юрий Поляк, Павел Попов, Денис Самойлов, Владимир Логвинов, Юрий Цокуров и другие, а также студентка Театрального института имени Б. В. Щукина Ксения Трейстер, успешно дебютировавшая на вахтанговской сцене в этом сезоне", - перечислил Крок. По его словам, гастроли вахтанговцев в Екатеринбурге пройдут при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, организатором турне выступила компания "Антракт".

Крок также проинформировал, что в рамках гастролей Вахтанговского театра в крупнейшем регионе Урала, помимо спектакля "Война и мир", который будет показан в Екатеринбурге, состоится показ еще одного спектакля - "Крик лангусты" в постановке Михаила Цитриняка, где заняты народные артисты России Юлия Рутберг и Андрей Ильин. 1 февраля этот спектакль пойдет на сцене Каменск-Уральского городского театра драмы, а 3 февраля будет представлен на сцене Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.