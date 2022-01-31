Фильм "Аллея кошмаров" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Американский триллер "Аллея кошмаров" стал лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 61,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 27 по 30 января.

Картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров" вышла в российский прокат 20 января. По сюжету амбициозный мошенник, способный обманывать своих жертв, как никто другой, встречает женщину-психиатра, которая оказывается еще более опасным манипулятором, чем он сам. Главные роли сыграли Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Пол Андерсон и Руни Мара.

На втором месте оказался комедийный боевик "King’s Man: начало", собравший 44,3 млн рублей за выходные. В фильме режиссера Мэтью Вона рассказывается о том, как вследствие объединения коррумпированных политиков и криминальных гениев мир оказывается на грани войны, способной унести жизни миллионов людей. Остановить злодеев способен только один человек. Фильм вышел в российский прокат 13 января, главные роли исполнили Рэйф Файнс, Джемма Артертон, Рис Иванс и Мэттью Гуд.

Третье место занял фильм "Человек-паук: нет пути домой", собравший 39 млн рублей. Фантастический боевик режиссера Джона Уотса вышел в российский прокат 15 декабря. После разоблачения Мистерио репутация Человека-паука, или же Питера Паркера, находится под угрозой. Чтобы исправить ситуацию, Питер просит помощи у Доктора Стрэнджа, но все становится намного опаснее. В фильме снялись Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, Мариса Томей и другие.