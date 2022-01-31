"Ни дня без строчки". Не стало Виктора Мережко

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгенфельд в Ростовской области (ныне - поселок Южный Азовского района Ростовской области) в семье сельских служащих. Они часто переезжали с места на место, пока в 1952 году не осели на Украине под городом Черкассы. После окончания школы Мережко устроился работать лесорубом, потом отправился в Архангельск грузчиком на лесозаготовках, а через год поступил на технологический факультет Украинского полиграфического института (ныне Украинская академия печати) во Львове.

Народный артист России Виктор Мережко за годы творчества создал свыше 70 киносценариев, благодаря его работе зрители увидели комедию "Родня" и драму "Полеты во сне и наяву", в качестве режиссера он снял сериалы "Сонька Золотая Ручка" и "Не ждали". О смерти автора в возрасте 84 лет ТАСС сообщили в субботу в Союзе кинематографистов России.

Мережко всегда мечтал о кинематографе: после вуза он трудился инженером-технологом в издательстве, параллельно начал писать сценарии и планировать поступление на сценарный факультет, чем сильно расстроил родителей. "О сценаристах они даже и не слышали. Но я нагловатым был. Не сомневался, что меня ждет большой успех", - делился Мережко в одном из интервью.

Будущего кинематографиста приняли во ВГИК в 1964 году, где его мастером был Илья Вайсфельд, о котором Мережко вспоминал с благодарностью и теплом. Уверенность молодого автора в собственном успехе оказалась не напрасной - уже на втором курсе по его сценарию режиссер Леонид Миллионщиков снял на "Мосфильме" короткометражку "Зареченские женихи" (1967). Затем последовали короткометражные фильмы "Кто умрет сегодня" (1967) и "Слепой дождь" (1968). Дебютом Мережко в качестве сценариста полнометражного кино стал детский фильм "Тигры" на льду" (1971), который сняли Валентин Козачков и Альберт Осипов.

Нужные слова приходили сами

Виктор Мережко признавался, что ему не требовалось ждать вдохновения для написания сценариев - нужные слова и фразы приходили сами, когда он садился за работу. Судьбоносным для своей карьеры Мережко считал сотрудничество с Григорием Чухраем, который снял по его сценарию военную драму "Трясина" (1978) с Нонной Мордюковой в главной роли. В том же году на экраны вышли комедии "Вас ожидает гражданка Никанорова" (1978) с Натальей Гундаревой и Бориславом Брондуковым и "Уходя - уходи" с Людмилой Гурченко.

Истории находили Мережко сами, жизнь дарила ему идеи на каждом шагу. Так, сценарий всенародно любимой комедии "Родня" (1981) появился благодаря Нонне Мордюковой, которая жаловалась драматургу на то, что устала играть в трагедиях, и благодаря ей же готовый текст оказался в руках Никиты Михалкова.

"Михалков уже снял и "Рабу любви", и "Неоконченную пьесу…", и "Пять вечеров", и "Несколько дней из жизни Обломова". Был модным, известным. Все признавали его талант. И на закрытии Московского кинофестиваля Мордюкова передала ему сценарий, свернутый в трубочку. Через пару дней звонок: "Виктор, здравствуйте, это Никита Михалков. Хочу снимать". Я ошалел от счастья и подпрыгнул под потолок - так же, как в тот день, когда услышал в трубке голос Чухрая. Понимал, что как сценарист сразу вырываюсь на иной уровень", - вспоминал Мережко.

Несмотря на то, что с выпуском картины возникли некоторые трудности (у режиссера требовали переснять одну сцену), премьера превзошла ожидания. Показ прошел при аншлаге, на нем присутствовал, по воспоминаниям Мережко, даже Андрей Тарковский.

Михалков позднее предложил Мережко написать сценарий, который стал драмой "Полеты во сне и наяву" (1982) режиссера Романа Балаяна. Главные роли в фильме исполнили Олег Янковский, Олег Табаков, Людмила Гурченко. Основой для этой истории послужили воспоминания Мережко о старшем брате. Картина принесла создателям Государственную премию СССР.

Идею сценария комедии "Одинокая женщина желает познакомиться" (1986) Вячеслава Криштофовича с Ириной Купченко и Александром Збруевым Мережко буквально нашел на улице: увидел на столбе объявление с надписью "Одинокая женщина желает познакомиться с одиноким мужчиной". Всего авторству Виктора Мережко принадлежит более 70 киносценариев, театральных пьес, а также сценариев к мультфильмам.

"Ни дня без строчки"

Мережко в начале нулевых решил заняться режиссурой, по его словам, неожиданно. Его дебютом стала телевизионная комедия "Новогодние мужчины" (2004) с Михаилом Боярским, Анатолием Васильевым, Валерием Гаркалиным.