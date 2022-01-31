"Мелодия" выпустила вокальный цикл "Зимний путь" Шуберта в исполнении Шрайера и Рихтера

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Фирма "Мелодия" к 225-летию со дня рождения Франца Шуберта выпустила оцифрованную запись одного из концертов фестиваля "Декабрьские вечера" 1985 года, где вокальный цикл композитора "Зимний путь" прозвучал в исполнении Петера Шрайера и Святослава Рихтера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Мелодии".

"Одно из самых интересных произведений эпохи романтизма - вокальный цикл Шуберта "Зимний путь" - прозвучало на фестивале "Декабрьские вечера" в исполнении Петера Шрайера и Святослава Рихтера, в этот год Рихтер отмечал свой 70-летний юбилей", - сказано в сообщении.

Как отметил музыковед Виктор Юзефович, слова которого приводит пресс-служба "Мелодии", "никогда прежде не доводилось слышать, чтобы Шуберт звучал с таким трагизмом, с такой пронзительной нотой безысходности, которые могут быть в прочтении романтика ведомы разве что артистам, прошедшим искус экспрессионизма".

Петер Шрайер, в исполнении которого звучит вокальный цикл, ведущий тенор Восточной Германии второй половины ХХ века, исполнитель духовной музыки Баха и немецкой романтической Lied. Со Святославом Рихтером, как подчеркивается в сообщении, "гениальным пианистом и непревзойденным интерпретатором шубертовской музыки", он встречался на сцене трижды в сезоне 1985-1986: в Дрездене, Москве и Праге, чтобы исполнить "Зимний путь".

Изданная в 1987 году виниловая пластинка с записью концерта мгновенно стала фонографической редкостью, отметили в пресс-службе. Спустя 35 лет "Мелодия" выпустила эту запись в цифровом формате, она доступна для прослушивания на Apple Music, Яндекс.Музыка, YouTube, Spotify.