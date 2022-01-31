В Москве умерла директор фонда культуры Фазиля Искандера

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Директор международного фонда культуры писателя Фазиля Искандера Шазина Агрба умерла в Москве на 64-м году жизни. Об этом сообщила Московская абхазская диаспора в понедельник.

Агрба была одним из организаторов международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", последний седьмой фестиваль прошел в Сухуме в июне прошлого года. Агрба также была владелицей галереи "Шазина" в Москве, в которой с 2000 года выставлялись работы мастеров современного искусства конца XX - начала XXI века различных стилей, жанров и форм.

"Мы потрясены печальной вестью о неожиданной смерти Шазины Агрба. Это невосполнимая утрата для всех нас, для ее семьи и для нашей страны. Тонкая, интеллигентная и одновременно открытая, сильная и глубоко мудрая, безгранично преданная своему делу и любимой Абхазии, Шазина, как никто другой, умела увлечь своими идеями и замыслами. Ее ценили за многогранную и полезную деятельность по продвижению творчества абхазских художников, за личную преданность Фазилю Искандеру и его семье, работу по сохранению для нас и для всего мира его великого наследия", - говорится в сообщении диаспоры.