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Посол России передал Регимантасу Адомайтису поздравление Любимовой и Швыдкого

Народному артисту СССР исполнилось 85 лет

ВИЛЬНЮС, 31 января. /ТАСС/. Поздравление с 85-летием министра культуры РФ Ольги Любимовой и специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого передал в понедельник народному артисту СССР Регимантасу Адомайтису посол России в Литве Алексей Исаков. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ.

"В России по-прежнему любят и помнят образы, воплощенные Адомайтисом во множестве замечательных кинокартин", - говорится в поздравлении. Он поблагодарил за теплые слова и с самыми добрыми чувствами вспомнил о работе с российскими коллегами и отношении российской публики.

Всесоюзная известность пришли к Адомайтису с фильмом "Никто не хотел умирать", снятым Витаутасом Жалакявичюсом в 1965 году. Художественная лента, впервые рассказывающая о "лесных братьях", получила признание как в Литве, так и во всем СССР. По случаю 100-летия кинематографа ЮНЕСКО внесла этот фильм в список 100 наиболее значимых мировых кинопроизведений. Однако в Литве особо оценили ленту "Чувства", где Адомайтис сыграл главную роль. Как говорит актер, в широкий всесоюзный прокат она в свое время не пошла, не понравилась кинематографическому начальству, но в республике была признана лучшим литовским фильмом ХХ века.

Теги
ЛитваРоссияШвыдкой, Михаил ЕфимовичАдомайтис, Регимантас ВайткусовичЛюбимова, Ольга Борисовна
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