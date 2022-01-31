В "Иллюзионе" 7 февраля откроется ретроспектива азербайджанского кино

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Масштабная ретроспектива азербайджанского кинематографа, которая включает 19 фильмов разных периодов и жанров, откроется в "Иллюзионе" в Москве 7 февраля показом документальной картины "Последний" (2021) режиссера Фариза Ахмедова. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе кинотеатра.

"Исторические связи Азербайджана и России насчитывают не одну сотню лет, и наши страны плодотворно сотрудничают в области культуры, в частности в кинематографии. В конце прошлого года в столице Азербайджана прошел фестиваль российских фильмов Russian Film Festival, а буквально на днях в кинотеатре "Иллюзион" запускается масштабная ретроспектива кино Азербайджана - событие, которое, мы уверены, вызовет большой интерес у многочисленных любителей кино", - процитировали в пресс-службе со-куратора программы, режиссера и руководителя департамента кинематографии министерства культуры Азербайджанской Республики Руфата Гасанова.

В программу показов вошли школьная комедия "Буйная ватага" (1937) первой азербайджанской женщины-режиссера Гамер Саламзаде и Александра Попова, лирическая кинопоэма "У самого синего моря" (1936) Бориса Барнета, шпионский триллер "На дальних берегах" (1958) Тофика Тагизаде, притча "Дочь рыбака" (2019) Исмаила Сафарали и другие. Всего зрителям представят 19 картин.

"Благодаря сотрудничеству с Министерством культуры Азербайджанской Республики мы покажем не только фильмы советского периода, хранящиеся у нас в Госфильмофонде, но и кино эпохи перестройки, и лучшие образцы современной азербайджанской "новой волны". Больше половины картин будут показаны с пленки 35 мм из архива Госфильмофонда России, а цифровые копии нам любезно предоставил Госфильмофонд Азербайджана. Эти фильмы практически невозможно увидеть на большом экране", - отметила со-куратор программы и арт-директор "Иллюзиона" Александра Лаврова.

На открытии ретроспективы покажут документальный фильм "Последний", который рассказывает о последнем жителе островка Кура в Каспийском море Виталии Пронине. Премьера проекта состоялась на Роттердамском кинофестивале в 2021 году. Показы будут сопровождаться лекциями киноведов и кинокритиков и встречами с режиссерами. Программа продлится до 15 февраля.