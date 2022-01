Игорь Скляр представит в Петербурге премьеру программы в честь 100-летия джаза в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Известный исполнитель хитов "Комарово" и "Старый рояль" народный артист России Игорь Скляр представит 7 марта в Санкт-Петербурге премьеру программы, посвященной столетию российского джаза. Он выступит одновременно как певец, фронтмен и рассказчик, сообщили ТАСС в пресс-офисе проекта.

"В харизматичном исполнении Игоря Скляра и музыкантов Jazz Сlassic Community прозвучат такие "эвергрины" как Autumn Leaves, On The Sunny Side Of The Street, September In The Rain - всего полтора десятка композиций. Скляр не только споет, но и расскажет историю создания джазовых стандартов, джазовые "байки" и легенды", - рассказали организаторы.

Заглавной песней программы станет композиция For Sentimental Reasons, написанная в 1945 году. В разное время ее исполняли Нат Кинг Коул, Джеймс Браун, Род Стюарт и Элла Фицджеральд. Вместе со Скляром на сцене в Петербурге появятся именитые петербургские музыканты, лауреаты международных конкурсов Александр Алексеев (фортепиано), Михаил Фоминых (контрабас), Егор Крюковских (ударные), Екатерина Мыльникова (гитара) и саксофонист Андрей Половко.

Программа, которую Скляр представит в Петербурге, будет посвящена столетию с первого концерта отечественного джаз-бэнда - он состоялся в Москве в 1922 году. "Однако столицей джаза в России можно смело считать Петербург/Ленинград. Именно здесь находится единственная в стране джазовая филармония, здесь был открыт первый в СССР джаз-клуб, зародилась музыкальная журналистика, появился первый джазовый критик. Первые энтузиасты и пропагандисты джаза, ставшие легендой в истории музыки, тоже жили здесь. Об этом - фильм Карена Шахназарова "Мы из джаза", где Игорь Скляр сыграл главного героя", - напомнили организаторы.

По словам артиста, изучая джаз и преподнося его публике, он сам его познает. "Мы подготовили программу, посвященную классическому джазу, но не меньше меня интересует и советский джаз, и я надеюсь в дальнейшем сделать отдельную программу, которая напомнит нашим слушателям об этом совершенно уникальном явлении в истории музыки", - привели в пресс-офисе слова Скляра.