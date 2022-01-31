В "Москино" можно будет купить билеты по "Пушкинской карте"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Билеты в кинотеатры "Москино" с 1 февраля можно будет приобрести по "Пушкинской карте". Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте киносети.

"С 1 февраля в "Москино" начнут принимать "Пушкинскую карту". Эта государственная программа, направленная на популяризацию культуры в молодежной среде, стала для представителей нового поколения отличной возможностью посетить самые разные культурные институции", - говорится в сообщении.

По "Пушкинской карте" в "Москино" можно будет посмотреть следующие фильмы: "Последний богатырь. Посланник тьмы", "Мария. Спасти Москву", "Чемпион мира", "Маленький воин", "11 молчаливых мужчин" и другие. Полный список опубликован на официальном сайте киносети.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. С 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляли 3 тыс. рублей, в 2022 году сумму увеличили до 5 тыс. рублей. С 1 февраля обладатели карты смогут приобретать билеты на сеансы отечественного кино. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.