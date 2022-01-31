Спектакль "Ибсен. Recycle" представят на юбилейном фестивале Башмета в Сочи

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Премьера спектакля "Ибсен. Recycle" по мотивам пьес Генрика Ибсена состоится 25 февраля на XV Зимнем международном фестивале искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Русского концертного агентства.

"Главную роль в постановке по мотивам двух пьес Ибсена исполнит Владимир Кошевой. Режиссер постановки - Павел Сафонов, композитор - постоянный участник фестивалей маэстро Башмета Валерий Воронов", - рассказали организаторы фестиваля.

Юбилейный смотр пройдет с 16 по 27 февраля, его программа получила название "Мировые премьеры и лучшее за 15 лет". "Я каждый год с нетерпением жду нескольких событий: сперва это Новый год, который для меня не мыслим без концерта, потом - мой день рождения, который я тоже не провожу без сцены, и следом - февраль, когда мы все на две недели переселяемся в Сочи, где проводим настоящий фестиваль искусств. Но в этом году я могу сказать, что жду его особенно, ведь это будет юбилейный, уже пятнадцатый фестиваль", - привели в пресс-службе слова маэстро Башмета.

Премьеры фестиваля начнутся уже на гала-концерте открытия 17 февраля: впервые прозвучат пьеса для струнного ансамбля и японского губного органа "сё" композитора Ацухико Гондаи и сочинение Донхун Шина из Южной Кореи. 18 февраля сочинцы впервые увидят спектакль Виктора Крамера "Кроткая" по повести Федора Достоевского с Сергеем Гармашом в главной роли.

В числе лучшего за 15 лет - спектакль "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского и камерного ансамбля "Солисты Москвы" (16 февраля), "Шекспир. Шостакович. Гамлет" с Евгением Мироновым и Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия" (19 февраля), "Фантастическая Кармен" с Ольгой Ломоносовой, Михаилом Трухиным и Евгением Стычкиным (21 февраля), хоровая опера Александра Чайковского "Сказ о Борисе и Глебе" с Андреем Мерзликиным (24 февраля).

Фестиваль в Сочи посетят его давние друзья - джазовый саксофонист Игорь Бутман (20 февраля) и сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица с коллективом No Smoking Orchestra (23 февраля). С посвящением 50-летию со дня смерти Игоря Стравинского и 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева 22 февраля выступит артист Национального балета Испании Серхио Берналь. Впервые гостем фестиваля станет итальянский барочный коллектив Il Giardino Armonico (26 февраля). В гала-концертах выступят мировые звезды: пианисты Борис Березовский, Ксения Башмет и Олли Мустонен, скрипачи Джузеппе Гиббони, Татьяна Самуил и Сергей Крылов, виолончелист Иштван Вардаи, контратенор Макс Эммануэль Ценчич, бас-баритон Лука Пизарони.

На фестивале почтят память кинорежиссера Сергея Соловьева, которого не стало в декабре 2021 года. Концерт-посвящение пройдет 18 февраля в Зале камерной и органной музыки. 19 февраля там же состоится уже четвертая серия "Бетховен-марафона" из сонат для фортепиано, скрипки и виолончели Бетховена, а 20 февраля впервые в истории фестиваля пройдет органный марафон.

Традиционно в рамках фестиваля состоится Восьмой Международный конкурс молодых композиторов, посвященный Альфреду Шнитке и Святославу Рихтеру, пройдут отчетные концерты департаментов Международной музыкальной академии, будут работать лаборатория видеоарта, Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, Школа молодого продюсера.