Боярская, Петренко и Мацуев приняли участие в медиапроекте "Живые мемории"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Премьера второго сезона "Живых меморий" состоится 28 февраля в кинотеатре "Пионер" в Москве, проект основан на воспоминаниях о России исторических личностей, образы которых воплотили, в частности Елизавета Боярская, Игорь Петренко и Денис Мацуев, сообщили журналистам в понедельник авторы проекта.

"Если говорить о сверхзадачах проекта "Живые мемории", то главной остается наша попытка донести до широкой аудитории корпус отечественных мемуаров и в целом популяризировать этот жанр", - заявила автор, руководитель и сценарист проекта Ирина Разумовская. Она отметила, что инициаторы проекта воспринимают мемуары как ключ к самопознанию, поскольку, читая их, можно понять, как жили люди на этой земле, как мыслили и относились к Отечеству.

Лицами и голосами второго сезона стали Инна Чурикова, Елизавета Боярская, Виктория Исакова, Игорь Петренко, Антон Шагин, Александр Коршунов и другие артисты. Они оживили воспоминания жены Федора Достоевского, дочери Льва Толстого, инженера и мецената Петра Перцова, крестьянина Павла Зайцева. Пианист Денис Мацуев озвучил отрывок из мемуаров Сергея Рахманинова.

Игорь Петренко признался, что для него большая честь участвовать в проекте. "Мне "досталась" фигура спорная - Антон Туркул, белый генерал, который участвовал в Первой мировой, в Гражданской войне, потом во Второй мировой. В 28 лет он получил генерал-майора, сражаясь уже с Красной армией. И этот человек был абсолютным патриотом, он был убежден, что для России единственный путь - путь монархии. Он был неистов в своем сражении со всем новым, что навязывали люди, которые пришли к власти. Человек неравнодушный, переживающий, болеющий не за себя, за страну, за Россию", - рассказал актер.

Елизавета Боярская сообщила, что сразу согласилась участвовать в съемках. "Книгу мне предложила Ирина Разумовская, это оказались воспоминания Ольги Адамовой-Слиозберг. Эта прекрасная женщина прожила долгую жизнь, большую часть которой она провела в сталинских лагерях. Все это время она внутри себя вынашивала эту книгу, записывать было некуда и нельзя. И уже после того, как была реабилитирована, она написала свои воспоминания. Конечно, это очень сложное чтиво, но абсолютно необходимое и важное", - заявила актриса.

Весной на Тверском бульваре будет развернута выставка, посвященная проекту. В экспозицию войдут постеры с артистами, кадры из анимации, цитаты из мемуаров и информация о героях киноальманаха.

Об альманахе

Просветительский альманах "Живые мемории" второй год подряд создается при поддержке Фонда президентских грантов. Онлайн-премьера второго сезона ожидается 1 марта на канале в YouTube, затем начнутся гастроли по стране. Медиапроект объединяет в себе жанры моноспектакля, анимации и документального сериала. В основу каждой из десяти серий, которая длится 7-11 минут, положены личные свидетельства писателей, композиторов, художников, членов царской семьи. Героями первого сезона стали, в частности, Иван Бунин, Михаил Нестеров и Великая княгиня Ольга Романова.