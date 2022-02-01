Темирканов ушел с поста главного дирижера оркестра филармонии им. Шостаковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Художественный руководитель филармонии имени Дмитрия Шостаковича, народный артист СССР Юрий Темирканов передал своему младшему коллеге Николаю Алексееву руководство Заслуженным коллективом России академическим филармоническим оркестром (ЗКР). Об этом сообщил корреспонденту ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

"Народный артист России Николай Алексеев от имени художественного руководителя был представлен музыкантам коллектива как новый главный дирижер оркестра. Юрий Хатуевич (Темирканов) остается художественным руководителем филармонии", - сказал Петровский.

Победитель Международного конкурса дирижеров Фонда Герберта фон Караяна (1982), воспитанник Ленинградской консерватории 65-летний Николай Алексеев с 2000 года является дирижером ЗКР и занимает также должность заместителя художественного руководителя филармонии. В разные годы он руководил Ульяновским симфоническим оркестром, Загребским филармоническим оркестром (Хорватия). В 2001-2010 годах возглавлял Эстонский национальный симфонический оркестр. Он был также главным приглашенным дирижером Большого театра России.

83-летний Юрий Темирканов - художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии с 1995 года. Он входит в число крупнейших симфонических дирижеров мира. Сотрудничал с оркестрами Великобритании, США, Италии, Германии, Дании.

Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, старейший симфонический оркестр России, в 2022 году будет отмечать 140-летие со дня основания. История оркестра началась с повеления императора Александра III от 16 июля 1882 года, которым было инициировано создание Придворного музыкантского хора. Позже преобразованный в Придворный оркестр, коллектив в начале XX века впервые в России исполняет симфонические поэмы "Жизнь героя" и "Так говорил Заратустра" Рихарда Штрауса, Первую симфонию Малера и Девятую симфонию Брукнера, "Поэму экстаза" Скрябина и Первую симфонию Стравинского.