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"Россия мне дарит невероятные эмоции".
"Россия мне дарит невероятные эмоции".
"Россия мне дарит невероятные эмоции".
"Россия мне дарит невероятные эмоции".
"Россия мне дарит невероятные эмоции".

"Россия мне дарит невероятные эмоции". Орнелла Мути — о любви к России и новых проектах

Орнелла Мути
© Александра Мудрац/ТАСС

Известная актриса, прославившаяся в России дуэтом с Адриано Челентано в таких фильмах, как "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный", а также сыгравшая в картине Григория Чухрая "Жизнь прекрасна", 1 февраля откроет 72-й фестиваль эстрадной песни в Сан-Ремо. Орнелла Мути будет соведущей первого вечера. Накануне события актриса рассказала в интервью ТАСС о своих русских корнях, любви к России и вдохновляющей взаимности со стороны российской публики. 

Первый раз в Сан-Ремо

Это очень итальянское представление, и этот фестиваль очень важен для Италии, участвовать в нем — честь. Раньше мне доводилось участвовать, но это было особое событие Джорджо Армани. Мы пережили два тяжелейших года, и сейчас непросто, поэтому в этом году фестиваль особенно символичен, потому что дарит надежду в тяжелый момент. И я рада участвовать именно в такой особенный момент.

О русском и гражданстве

Нет, по-русски я не могу, я учу язык сама в [приложении] Babbel. Потихоньку я выучила кириллицу и что-то понимаю, но грамматика у вас сложная, и потом, когда учишь кириллицу, все равно путаешь буквы. Мне нужна практика, хорошо бы поехать на несколько месяцев в Россию. До пандемии у меня год было где жить, но работа меня все равно заставляет вернуться в Европу. Россия в плане работы пока не очень присутствует. Для гражданства мне нужны документы от итальянской стороны. У нас же страшная бюрократия. Чтобы получить бумажку, уходит вечность. Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее.

Русские корни, память и красота

Моя бабушка родилась в Санкт-Петербурге, дедушка — не могу сказать где, потом они уехали в Эстонию. Моя мама родилась в советской Эстонии, хотя семья не была эстонской. К сожалению, мама не очень хорошо знала русский, потому что была младшей и учила язык в школе, а все остальные дети в семье говорили прекрасно. Но она мне пела песни: "Бабушка, бабушка, бабушка пришла". Время на рассказы никогда не хватает, когда была жива моя мама (ушла в этом году в очень преклонном возрасте), мы все время куда-то бежали, торопились, но я занимаюсь поиском тетради, которую моя мама сохранила, где рассказывается вся история семьи. Когда мама рассказывала о своих воспоминаниях, они казались такими волшебными, потому что Россия — волшебная. 

Мама приехала в Италию практически нелегально, когда ей было немного за 20, точно не знаю. Она изучала искусство в Эстонии и приехала в Италию учиться. Где, как не в Италии, изучать искусство? Но ее история непростая, ей понадобилось много мужества. И сейчас я думаю, сколько мама нам не рассказывала.

Итальянцы и русские достаточно близки. Я люблю Россию и обожаю русский народ, и россияне мне отвечают взаимностью, я чувствую их любовь. Это мне дает море эмоций и наполняет радостью, потому что для любого актера награда — любовь публики. Любовь и высокая оценка публики придают артисту силу, вдохновение, хочется идти вперед, экспериментировать, никогда не сдаваться. Трогает то, что даже если меня в России не так много видели, публика остается верна, сохраняет интерес. Большего подарка быть не может.

Я прекрасно помню, как приехала впервые в Россию для съемок фильма Чухрая "Жизнь прекрасна". Со мной поехала мама, потому что она очень хотела меня сопровождать. Сложно объяснить многие вещи, но, когда мы были в России, моя мама узнавала так много и рассказывала мне: "Вот так мы жили, когда я была маленькой". Я очень признательна ей, потому что так я смогла разделить с ней ее прошлое, и оно не всегда было простым. Часть семьи моей мамы выслали в Сибирь. Меня поражает сила русских женщин — и сила духа, и сила жертвенности.

Секрет моей красоты (смеется) — русские корни. У каждой женщины своя мудрость, и происходит она из жизненного опыта. У меня было непростое детство. Я была крайне застенчивой. Но это дало мне возможность смотреть вокруг и понять, какой я становиться не хотела бы. Мне не нравится зазнайство, быть о себе высокого мнения, и неважно, какая у тебя работа, — не в этом смысл. Поэтому я тоже люблю Россию, потому что, когда встречаюсь со своими поклонниками, я вижу правду, откровенность. И это волшебная сила для артиста.  

О назначении актера

Актер должен стоять на службе у сюжета. Поэтому сюжет должен быть таким, чтобы актер соответствовал. Возможно, Никите Михалкову я не подхожу, потому что он снимает определенные фильмы. Мне же надоело надеяться, рисовать фильмы в своей голове. Надеюсь, что что-то произойдет, и я очень надеюсь получить предложение в России, потому что там очень хорошо работают. Не без усталости, но наша работа непростая, даже если так не кажется.

На Рождество должен был выйти мой новый фильм в Италии, но выход на экраны отложили на год, потому что из-за пандемии многое было отложено. Меня сейчас ждет новая работа в театре. Я предпочитаю не обращаться к классической драматургии, потому что я в театре появилась поздно, а мир театра очень ревнив. Есть те, кто играет только классику. Я предпочитаю необычные вещи. Мы ставим по современной пьесе Марка Борковского, название спектакля — "Портрет для Терезы". Сама пьеса хоть и жестокая, но очень-очень поэтичная. К сожалению, и этот проект по срокам сместился из-за пандемии. Но надеемся начать в феврале с премьеры в Неаполе, и, если все пойдет хорошо, осенью должны отправиться в национальное турне с этой постановкой.

"Хрустальный дворец" и сонеты Шекспира

Я сыграла императрицу Анну Иоанновну в музыкальном спектакле "Хрустальный дворец", который шел в Кремлевском дворце. Анна Иоанновна заложила основы школы танца. Для меня это был огромный и очень вдохновляющий опыт. Рядом со мной были самые известные и признанные танцовщики из Большого, и рядом с ними ты чувствуешь себя такой маленькой. Но меня они потрясающе встретили. С некоторыми я до сих пор поддерживаю отношения, хотя все мы очень заняты. Для настоящих танцоров непросто принять людей, далеких от балета. На сцене Кремлевского дворца, помню, у меня захватывало дух. Это было такое красивое и грандиозное шоу, я так счастлива, что меня пригласили. У меня есть еще один проект, который должен был начаться в ноябре: меня пригласили читать сонеты Шекспира. Этот спектакль уже существует, в него приглашаются разные актеры, но пандемия все остановила. Может быть, летом что-то получится.

Города, как Палех

Я родилась в Риме, но сейчас живу в Пьемонте, в загородном доме. Рим — прекрасный, восхитительный город, но в нем очень тяжело жить. Рим не подходит для хаотичной жизни. В России затрудняюсь назвать любимые города. Ваша страна такая большая. Я обожаю Санкт-Петербург. Воспоминания восходят к благотворительному вечеру, помнишь, когда потом в Италии меня приговорили (за прогул спектакля). Из меня сделали козла отпущения, но уже проехали. Тогда я приехала в Санкт-Петербург в снегу. Это было все равно, что окунуться в Палех. Дух захватывало. Всегда рекомендую в первый раз ехать в Санкт-Петербург зимой, потому что это незабываемо. Потом в России сохранились вещи, которые мы давно утратили. Россия мне дарит невероятные эмоции. Возможно, потому что Россия связана со своими традициями, в этом мире глобализации только у вас можно еще встретить правду, глубину, что-то настоящее. Санкт-Петербург прекрасен и летом, но зимой — это сказка. Жаль, что часто дождь. Мне нравится и Москва, возможно, не такая сказочная, но она и не может быть такой при таком количестве людей. Но она хранит духовность. Я часто захожу в церкви, которые мне напоминают всегда мою маму. 

Первый фильм в 14 лет и театр

Это было непросто (съемки в картине Дамиано Дамиани "Самая красивая жена", 1970). Во-первых, потому что я никогда не думала становиться актрисой. Я ходила в школу и хотела стать балериной. Но этот фильм определил всю дальнейшую судьбу. Хотя я не думала возвращаться в кино, но это кино меня захотело. Потом появились новые предложения, а я продолжала учиться. Потом я рано стала мамой, моя жизнь ускорилась сразу. Но никто из нас не думал, что я стану в итоге актрисой. Потом я научилась любить эту работу. Я долгое время боялась театра. У меня большая семья, а театр у нас все время в турне, и я не находила в себе сил посвящать этому все время. Но потом меня нашел режиссер, который давно хотел со мной работать, — Энрико Ламанна, и это он меня ввел в этот мир.

Кино сегодня

Каждая вещь в кино отражает социальный момент времени. Когда-то были продюсеры, сегодня телевидение стало частью кино. А кино нужны деньги. И в Италии перевелись продюсеры, которые были готовы вкладывать в кино, не обращаясь к телевидению, у которого объективно денег больше. Раньше съемки не могли длиться меньше восьми недель, сейчас снимают за четыре. И это многое меняет, потому что время нужно. А если так скакать, то фильмы получаются менее качественными. И режиссеры сейчас больше обращаются к комедии. Сегодня, возможно, наилучший способ творческого самовыражения — это сериалы. Я обожаю Netflix. Именно потому, что кино нужны деньги. И Netflix не накладывает никаких ограничений, дает выбор. Среди итальянских режиссеров отмечу Соррентино, Дженовезе, Криалезе. И разумеется, хотела бы с ними работать. Если кино и раньше уже хромало, то пандемия нанесла тяжелейший удар. Но только в кинозале сохраняется ощущение чуда. А мы пожертвовали этой магией ради удобства.

Беседовала Вера Щербакова

Теги
ИталияРоссияМути, Орнелла
Орнелла Мути хотела бы получить российское гражданство и говорить по-русски
Актриса полагает, что итальянцы и русские достаточно близки
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