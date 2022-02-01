Лев Лещенко отметит юбилей концертом в "Крокус Сити Холле"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Лев Лещенко во вторник отметит 80-летие. В честь этого события он соберет друзей и поклонников в "Крокус Сити Холле", чтобы спеть им свои лучшие песни.

"Я подумал, что хорошо бы взять самое лучшее, что было в творчестве и в жизни, объединить это все в капсулу времени и перенестись в пространство - в данном случае на афише оно обозначено как "Созвездие Льва". Я хотел бы туда взять своих друзей, свою память, свою любовь и, конечно же, свои песни", - рассказал певец журналистам накануне юбилея.

По подсчетам самого маэстро, им записано около 600 песен. Главные хиты - от "Притяжение Земли" до "Соловьиная роща" - прозвучат в первом отделении концерта.

Во второй части вечера именинник будет принимать поздравления коллег. "Будут те, с кем я прошел по жизни. Хочется, чтобы у людей, которые придут ко мне, была биография, и чтобы они немножко знали мою биографию", - отметил он. Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Стас Михайлов предстанут в образе итальянских теноров, а Жасмин, Алсу и Зара - как три грации. Также на сцену выйдут Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Маша Распутина, Александр Малинин, Геннадий Хазанов, Максим Галкин и многие другие.

Накануне юбилея Лещенко стал первым кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве" - новой государственной награды. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. "Я рад, что у людей культуры появилась собственная награда. Она, наверное, самая правильная, самая точная, - сказал Лещенко. - Любая награда - это отношение людей, для которых ты живешь и работаешь, искренне делаешь свое профессиональное дело".

Лещенко начал певческую карьеру в Московском театре оперетты, работал в Москонцерте, выступал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. Известность певцу принесли композиции "День Победы", "Родительский дом", "Ни минуты покоя", "Прощай", "Почему ты мне не встретилась", "Родная Земля", "До свиданья, Москва", исполненная в финале Олимпиады-1980, и десятки других.