Орнелла Мути хотела бы получить российское гражданство и говорить по-русски

"Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее", - сказала актриса. Она сообщила, что постепенно собирает необходимые документы, но многое упирается в сложности итальянской бюрократии. Мути давно изучает русский, но пока свободно не говорит. "Я учу язык сама на [приложении] Babbel. Потихоньку я выучила кириллицу и что-то понимаю, но грамматика у вас сложная, и потом, когда учишь кириллицу, все равно путаешь буквы. Мне нужна практика, хорошо бы поехать на несколько месяцев в Россию", - пожелала актриса.

Она вспоминает, что ее бабушка родилась в Санкт-Петербурге, потом она с мужем уехала в Эстонию, где в советские времена родилась мама Франчески Романы Ривелли. Это настоящее имя актрисы, родившейся в Риме. "Моя мама не очень хорошо знала русский, но, я помню, как она мне пела песни (по-русски): "Бабушка, бабушка, бабушка пришла". "Времени на рассказы никогда не хватает, когда была жива моя мама, мы все время куда-то бежали, торопились, но я занимаюсь поиском тетради, которую моя мама сохранила, где рассказывается вся история семьи. Когда мама рассказывала о своих воспоминаниях, они казались такими волшебными, потому что Россия волшебная", - продолжила собеседница агентства.

Мути полагает, что итальянцы и русские достаточно близки. "Я люблю Россию и обожаю русский народ, и россияне мне отвечают взаимностью, я чувствую их любовь. Это мне дает море эмоций и наполняет радостью, потому что для любого актера награда - любовь публики. Любовь и высокая оценка публики придают артисту силу, вдохновение, хочется идти вперед, экспериментировать, никогда не сдаваться. Трогает то, что даже если меня в России не так много видели, публика остается верна, сохраняет интерес. Большего подарка быть не может", - сказала актриса.

1 февраля Мути впервые будет вести вечер-открытие знаменитого фестиваля итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо, который демонстрируется в прямом эфире государственного телевидения Италии, а также в других странах. В 14-летнем возрасте Мути снялась у Дамиано Дамиани в картине "Самая красивая жена" (La moglie piu bella, 1970). В ее послужном списке около 100 кино- и телевизионных ролей, в том числе она работала с такими режиссерами, как Дино Ризи, Франческо Рози, Марио Моничелли, а также участвовала в ряде европейских проектах. Российскому зрителю она запомнилась дуэтом с Адриано Челентано в картинах "Укрощение строптивого" (Il bisbetico domato, 1980) и "Безумно влюбленный" (Innamorato pazzo, 1981).