Орнелла Мути рассказала о мечте работать в России

РИМ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская актриса Орнелла Мути очень бы хотела работать в России, но с момента съемок в фильме Григория Чухрая "Жизнь прекрасна" (1980, совместное советско-итальянское производство) настоящих больших предложений не поступало. Об этом она рассказала во вторник в интервью корреспонденту ТАСС.

"Россия в плане работы пока не очень присутствует", - призналась актриса. "Актер должен стоять на службе у сюжета, - считает Мути. - Поэтому сюжет должен быть таким, чтобы актер соответствовал. Возможно, Никите Михалкову я не подхожу, потому что он снимает определенные фильмы. Мне же надоело надеяться, рисовать фильмы в своей голове". "Я очень надеюсь получить предложение в России, потому что там очень хорошо работают. Не без усталости, но наша работа непростая, даже если так не кажется", - сказала актриса.

Она хорошо помнит, как приехала на съемки в фильме Чухрая. Тогда ее сопровождала мама, русская по происхождению. А еще Мути очень рада, что приняла участие несколько лет назад в музыкальном спектакле "Хрустальный дворец", в котором сыграла императрицу Анну Иоанновну. Премьера состоялась в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца. Действие постановки разворачивается в XVIII веке во времена правления Анны Иоанновны, в главных ролях выступали артисты Большого театра. "На сцене Кремлевского дворца, помню, у меня захватывало дух. Это был такой красивый и грандиозный спектакль, я так счастлива, что меня пригласили", - вспоминает актриса. Она поделилась, что в России должен был быть еще один проект, связанный с театром, но был отложен из-за пандемии. "У меня есть еще один проект, который должен был начаться в ноябре - меня пригласили читать сонеты Шекспира. Этот спектакль уже существует, в него приглашаются разные актеры, но пандемия все остановила. Может быть, летом что-то получится", - рассказала Мути. К театру актриса обратилась достаточно поздно и говорит, что предпочитает необычные современные пьесы.

Она призналась, что не собиралась быть актрисой и была очень застенчивой. Но во многом ее творческий путь определила первая работа в кино. В 1969 году, когда ей было всего 14 лет, ее пригласил Дамиано Дамиани на главную роль в серьезную социальную драму "Самая красивая жена" (La Moglie più bella). "Я никогда не думала становиться актрисой. Я ходила в школу и хотела стать балериной. Но этот фильм определил всю дальнейшую судьбу. Хотя я не думала возвращаться в кино, это кино меня захотело", - поделилась актриса.

1 февраля Орнелла Мути впервые будет вести вечер-открытие фестиваля итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо, который демонстрируется в прямом эфире государственного телевидения Италии, а также в целом ряде других стран.