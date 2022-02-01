Более 20 фильмов покажут в Архангельской области на киномарафоне фестиваля Arctic open

АРХАНГЕЛЬСК, 1 февраля. /ТАСС/. Киномарафон V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open начался во вторник в Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля, всего будут показаны 22 фильма.

Киномарафон стал вторым этапом кинофестиваля, первый этап - конкурс - прошел в декабре 2021 года.

"Киномарафон фестиваля Arctic open начался 1 февраля. Часть фильмов конкурсной программы зрители в районах области смогут увидеть бесплатно. В программу киномарафона вошли 22 работы: документальные, короткометражные и полнометражные художественные работы, фильмы для детей, подростков и семейного просмотра", - сказали в пресс-службе.

Показы будут проходить в кинозалах, киноклубах, культурных, творческих центрах и библиотеках области. Цель киномарафона: познакомить зрителя с новыми российскими и зарубежными фильмами, которых нет в широком прокате, объединить людей, которые любят фестивальное кино, обсудить картины.

Все киноленты собраны по тематике и возрасту. Зрители увидят фильмы из России, Норвегии, Дании, Франции. В программе лента "Африка" - полнометражная работа Дарьи Биневской для семейного просмотра о детском непростом выборе и чуде во времена блокады Ленинграда. Будет показан фильм-победитель короткометражной программы датского режиссера Кристиана Архоффа "Виктор на луне". Это история на 28 минут о Викторе, который никогда не был на свидании. Собираясь на свое первое свидание, он случайно садится не за тот столик с немного старше его замужней Ребеккой.

Для марафона сформирована программа арктических фильмов, среди которых документальные разноплановые работы "По тонкому льду" Генри Марио Микса, "Когда тает снег" Алексея Головкова, "Земля кереков" Ивана Головнева и "Экспедиция между Арктикой и Антарктикой" Александра Ильина. Кроме того, будут показаны фильмы, снятые авторами из Архангельской области: "Голоса бухты Тихой" Игоря Жданова и Анастасии Ломакиной и "Были-небыли" Инги и Алексея Шаршовых.

Киномарафон продлится до 30 мая. Планируется, что фильмы покажут также и в Республике Коми, когда улучшится эпидемическая обстановка. В апреле запланировано участие фильмов фестиваля Arctic open в культурной программе VI Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге.

О фестивале

V фестиваль Arctic open проходил с 9 по 12 декабря 2021 года. В конкурсную программу были отобраны 56 картин из России, Канады, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Португалии и США. Лучшим фильмом смотра была признана российская картина "Второе солнце".

Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open - проект поморского культурного фонда "Берегиня", реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернаторского центра Архангельской области, Министерства культуры Архангельской области. Соорганизатор проекта - Северный Арктический федеральный университет.