Минкультуры начинает принимать заявки от претендующих на поддержку кинофестивалей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Прием заявок от кинофестивалей, которые претендуют на поддержку Минкультуры в 2022 году, продлится до 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"В этом году сбор заявок осуществляется в соответствии с новыми требованиями, изменился состав информации и форма их подачи. Это сделано, чтобы упростить работу Кинофестивального совета, а организаторы мероприятий могли бы выгоднее и подробнее презентовать свои инициативы. Лучшие из них эксперты традиционно будут рекомендовать Минкультуры России к поддержке", - поделилась директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко, которую процитировали в пресс-службе.

Организаторы фестивалей могут подать заявки до 10 февраля, Кинофестивальный совет рассмотрит проекты до 20 февраля. Информацию о мероприятиях с этого года можно направить исключительно в электронном виде.

Заседания совета проходят ежегодно на протяжении более чем 10 лет. Эксперты, входящие в его состав, рассматривают заявки, поданные организациями кинематографии, которые претендуют на получение финансирования на проведение кинофестивалей на территории РФ. В 2021 году господдержку получили 55 международных и российских кинофестивалей, им выделили 336 млн рублей. Мероприятия прошли более чем в 35 регионах страны.