В Петербурге объявили финалистов всероссийского отбора в лабораторию "Ленфильм-дебют"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Имена 10 финалистов, которые пройдут полугодовое обучение под кураторством ведущих российских кинематографистов в сценарно-режиссерской лаборатории "Ленфильм-дебют", объявили в Санкт-Петербурге. Их работы отобрали почти из 600 сценариев полнометражных фильмов, присланных в качестве заявок из разных городов России.

"Финалисты: Мария Барсукова, "Ноль целых"; Вероника Горбушина, "Теплица"; Никита Грушин, "В глубину"; Наталья Калашникова, "Тишина"; Юлия Калинина, "Сиделка"; Владимир и Елена Копцевы, "Крым наш"; Игорь Марченко, "Счастлив, когда ты нет"; Сергей Овечко, "Северная станция"; Денис Спиридонов, "У подножья гор"; Игорь Цой, "Покорность", - рассказали в продюсерском центре Potential, который выступает со-организатором лаборатории наряду с киностудией "Ленфильм".

Финалистов отбирали по результатам заключительного творческого задания. По словам руководителя лаборатории Натальи Дрозд, процесс отбора был непростым, так как вошедшие в шорт-лист проекты были яркими и сильными. "Споры жюри были жаркими, и, к сожалению, мы не смогли взять все проекты, которые бы хотелось. Но в итоге мы действительно выбрали лучших из лучших - и, уверена, что и участникам, и мастерам, и кураторам предстоят невероятно интересные полгода жизни", - приводятся ее слова в сообщении продюсерского центра.

Обучение начнется весной этого года на базе "Ленфильма" в офлайн- и онлайн-форматах. Мастерами курса выступят креативный продюсер кинокомпании 1-2-3 Production Анна Гудкова и редактор Александра Васнецова. Индивидуальная работа над проектами будет вестись под руководством кураторов, в числе которых режиссеры и сценаристы Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Анна Пармас, Александр Велединский, Бакур Бакурадзе и другие. В конце августа состоится финальный питчинг, где участники смогут защитить свои проекты перед представителями Министерства культуры России, фондов поддержки кино, онлайн-платформ, а также фестивальными отборщиками и ведущими российскими продюсерами.

Целью лаборатории, организованной при поддержке Министерства культуры России, является повышение качественного уровня отечественных дебютных проектов и увеличение количества оригинальных, ярких фильмов, созданных молодыми авторами.