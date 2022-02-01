Галерея искусства стран Европы и Америки ГМИИ открыла для публики работы из запасников

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина во вторник представил обновленную экспозицию Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. Привлечь запасники потребовалось на время, пока картины постоянной экспозиции находятся на выставках, рассказал ТАСС старший научный сотрудник - хранитель ГМИИ Алексей Петухов.

"Есть два выставочных проекта, которые оказывают огромное влияние на наши возможности. Один из них совсем рядом, в нашем Главном здании - выставка "Бывают странные сближенья" куратора Жан-Юбера Мартена и нашей московской коллеги Александры Даниловой. Там находятся десятки произведений, к которым мы привыкли здесь: работы Пикассо, ван Гога, Гогена. Другой масштабный проект - выставка коллекции братьев Морозовых в фонде Louis Vuitton в Париже, туда отправились десятки произведений из коллекции Михаила и Ивана Морозовых. Поэтому мы были вынуждены "рекрутировать" на их место испытанных бойцов", - пояснил хранитель музея.

В залах второго этажа сейчас можно видеть такие работы, как "После кораблекрушения" Эжена Делакруа, "Женский портрет" и "Сцена карнавала" Франсиско де Гойи, "Девушки в черном" Пьера Огюста Ренуара. У посетителей галереи есть редкая возможность сравнить танцовщиц Эдгара Дега с манерой его американской подруги Мэри Кэссетт. "Обычно у нас нет места для того, чтобы их сравнить. Сейчас они вместе, и видно, как их манеры взаимодействуют - тонко и элегантно", - заметил Петухов.

Кроме того, можно проследить отличие изображений Руанского собора и "Белых кувшинок" Клода Моне от работ неоимпрессиониста Поля Синьяка. "Это вещи одних лет, но очень непохожие. Мы реконструируем этот острый момент в истории импрессионизма", - подчеркнул хранитель. Широко представлено и творчество символистов: Пьера Сесиля Пюви де Шаванна, Эжена Карьера, Одилона Редона и других.

На третьем этаже разместили полотна постимпрессионистов. Из 14 работ Поля Сезанна пока представлены только три, их дополнили произведениями мастеров, признававших его авторитет. Так, видно, что Эмиль Отон Фриез работал в тех же местах, где старший коллега. Уникальность обновленной экспозиции еще и в том, что одновременно выставлены шесть произведений фовиста Альбера Марке.

В нынешнем виде экспозиция Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков будет работать примерно год, так как после возвращения картин из Парижа они будут размещены на выставке из собраний братьев Морозовых, которая откроется в июне в Главном здании ГМИИ.