Участниками программы "Пушкинская карта" уже стали 300 кинотеатров

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Участниками программы "Пушкинская карта", по которой с 1 февраля можно приобретать билеты на сеансы отечественных фильмов, уже стали 300 кинотеатров, в течение трех лет их число может увеличиться в пять раз. Об этом во вторник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По инициативе президента, с сегодняшнего дня по "Пушкинской карте" можно пойти в кино на российские фильмы. <…> К программе уже подключились 300 кинотеатров, в течение трех лет их станет в пять раз больше. Важно, что каждый третий находится в сельской местности", - сказала Голикова на совещании с членами правительства РФ о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

Она уточнила, что в 2022 году билеты можно купить на 32 премьеры, а также на ретроспективные показы классики. Обладатели "Пушкинской карты" могут покупать билеты на сеансы отечественного кино, созданного при поддержке Минкультуры или Фонда кино, на них можно потратить до 2 тыс. рублей из общей суммы карты в 5 тыс.

Голикова уточнила, что в целом в 2022 году количество организаций культуры, участвующих в программе "Пушкинская карта", увеличилось с 4 до 5 тыс. "Ожидаем, что предложение мероприятий возрастет до 75 тыс.", - добавила она.

О "Пушкинской карте"

О запуске всероссийской программы "Пушкинская карта" объявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне 2021 года, она стартовала 1 сентября 2021 года. По оценке ведомства при запуске, потенциально ею могли воспользоваться около 13 млн молодых людей. Те, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, могут оформить именную электронную "Пушкинскую карту" через мобильное приложение "Госуслуги.Культура". Граждане, у которых нет смартфона, и те, кто просто хочет получить физическую карту, могут заказать ее в отделениях Почта Банка.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 января сообщил о том, что за четыре месяца в программе приняли участие около 3 млн 700 тыс. человек, было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей.