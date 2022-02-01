В Дагестане отремонтируют сквер имени поэтессы Фазу Алиевой

МАХАЧКАЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Сквер имени Фазу Алиевой в Махачкале будет отреставрирован в рамках подготовки к празднованию 90-летия со дня рождения народной поэтессы. Об этом сообщили журналистам в пресс-служба министерства культуры Дагестана.

"Дагестан готовится к празднованию 90-летия со дня рождения народной поэтессы Фазу Алиевой. Одним из важных событий в жизни горожан станет открытие отремонтированного сквера имени Фазу Алиевой в парке центральной площади Махачкалы",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время профессиональные художники и скульпторы работают над эскизом памятной доски, которая будет установлена в доме, где жила народная поэтесса. Также в честь празднования юбилея ожидается проведение концертных мероприятий.

"Юбилейные торжества пройдут в Махачкале (ориентировочно в июне месяце) и в Доме литераторов в Москве (в декабре)", - отметили в министерстве.

Республика, по данным пресс-службы, готовится к проведению различных фестивалей, выставок, поэтических вечеров, литературных акций, встреч, музыкально-театрализованных представлений, к которым подключатся ведущие учреждения культуры региона. Театры Дагестана представят вниманию зрителей спектакли по произведениям поэтессы.

Ранее глава Дагестана подписал указа о праздновании в 2022 году 90-летия со дня рождения народного поэта республики Дагестан Фазу Алиевой. Поэтесса является автором более 80 книг в стихах и прозе, переведенных на 68 языков мира, в том числе поэтических сборников "Родное село", "Закон гор", "Глаза добра", поэмы "Тавакал, или Отчего седеют мужчины", романов "Родовой герб", "Восьмой понедельник" о жизни современного Дагестана. Алиева писала на русском и аварском языках. В декабре 2002 года за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы Фазу Алиева награждена орденом Святого Андрея Первозванного. Алиева скончалась 1 января 2016 года на 84-м году жизни.