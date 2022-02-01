Лев Лещенко принял поздравления коллег и спел дуэтом с супругой в "Крокусе"

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. "Родительский дом", "Городские цветы", "День Победы", "Команда молодости нашей", "Надежда", "Прощай" и другие песни, прославившие репертуар народного артиста РСФСР Льва Лещенко, прозвучали во вторник на его юбилейном концерте. Поздравить именинника в подмосковном "Крокус Сити Холле" собрались его друзья и поклонники, передает корреспондент ТАСС.

Лещенко рассказал журналистам, что первое поздравление с 80-летием принял от композитора Игоря Крутого, который позвонил ему в половине первого ночи. Уже в пять часов утра именинник проснулся, в 11 часов начал репетицию на площадке.

"На свой возраст я себя не чувствую", - признался он и поделился секретом молодости: регулярные физические нагрузки. Правда, в день рождения Лещенко пришлось отказаться от утренней зарядки. "Но у меня сегодня достаточно физических упражнений на сцене", - добавил певец.

Главным подарком к юбилею Лещенко назвал присуждение ему президентом РФ Владимиром Путиным ордена "За заслуги в культуре и искусстве" - новой государственной награды.

"Созвездие Льва"

Праздничная программа получила название "Созвездие Льва". Первое отделение стало антологией творчества Лещенко. Под песни "Родительский дом" и "Были юными и счастливыми" декорации на сцене приняли вид двухэтажного домика - будто из детства певца в московских Сокольниках. Проекция вывела семейные фотографии.

Композиции, посвященные Великой Отечественной войне, Лещенко спел с хором Ансамбля песни и пляски им. А.В.Александрова. Песню "День Победы" зал слушал стоя. О спортивных победах страны юбиляр и его гости вспоминали под "Команду молодости нашей" и "До свидания, Москва".

Видеопоздравление имениннику прислала композитор Александра Пахмутова. "Твой талант не даст тебе стареть", - напутствовала она. Лещенко исполнил песни на музыку Пахмутовой: "Надежда" и "Нам не жить друг без друга" в дуэте с супругой Ириной, с которой они вместе более 40 лет.

"Он прекрасный человек и отличный артист, ни одной фальшивой ноты. И я благодарна вам, что вы пришли, потому что для него это очень важно", - сказала со сцены супруга юбиляра. Лещенко рассказал, что жена делает ему необычные подарки. "Сегодня она написала мне очень поэтичное эссе, за что она меня любит", - поделился он за кулисами.

В зале был автор другой песни, вошедшей в концерт, - "Ни минуты покоя" - Вячеслав Добрынин. Также вместе с "Крокус Сити Холлом" Лещенко аплодировали певец Бедрос Киркоров и поэтесса Лариса Рубальская.

Юбилейный концерт не мог обойтись без дуэта со старинным другом Владимиром Винокуром. "Я тут потратился тебе на подарок, причем основательно. Прикупил один агрегат. Лева, так как ты плотно "подсел" на космос, я решил подарить тебе то, чего у тебя нет: звездолет, точнее, "ЗвездоЛев", - объявил Винокур, и на сцену выехало футуристическое транспортное средство. Заняв места в нем, Лещенко и Винокур спели "Вечное движение".

Песни для юбиляра

Второе отделение сам Лещенко описал как капустник. Алена Свиридова, Наташа Королева и Елена Воробей перепели "Любовь, комсомол и весна" и подарили юбиляру вымпел с его портретом как "вечному комсомольцу, спортсмену и просто красавцу". Александр Розенбаум переделал в поздравление свою композицию "Утиная охота", Алсу, Жасмин и Зара - хит группы Arabesque, Алексей Глызин, Александр Буйнов, Александр Маршал - "Не волнуйтесь, тетя", Ирина Аллегрова и Игорь Крутой - "Неоконченный роман" и преподнесли 80 томов "неоконченного романа с песней".

С поздравлениями на сцену вышли Лариса Долина, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Стас Михайлов, Маша Распутина, Михаил Шуфутинский, Эмин Агаларов и Алексей Воробьев, Александр Малинин, Геннадий Хазанов в образе Почтальона Печкина, Игорь Корнелюк, Николай Басков.

"Подводить итоги - это нехорошее дело, потому что подвел итоги - и что дальше? Батюшка дожил до 100 лет. Я себя рассчитал примерно до 110", - признался юбиляр.