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В Дагестане пройдет первый эстрадный конкурс-фестиваль "Юность. Полет. Мечта"

Его итоги подведут в декабре 2022 года

МАХАЧКАЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Первый республиканский эстрадный конкурс-фестиваль молодых дарований "Юность. Полет. Мечта" пройдет в Дагестане по инициативе главы региона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства культуры региона.

"В зале госансамбля "Дагестан" планируется подвести предварительные итоги выездного первого республиканского мультижанрового телевизионного эстрадного конкурса-фестиваля "Юность. Полет. Мечта", организованного по инициативе главы Республики Дагестан Сергея Меликова с целью выявления юных дарований",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение года в регионе пройдут отборочные туры конкурса, а его итоги подведут 9-10 декабря в большом зале Русского театра в Махачкале.

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