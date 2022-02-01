В Екатеринбурге представили спектакль "Война и мир" Театра Вахтангова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Масштабный пятичасовой спектакль Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова "Война и мир", поставленный к 100-летию театра, представлен на своих первых гастролях после премьеры в Москве. Знаковую постановку художественного руководителя труппы Римаса Туминаса увидели жители и гости Екатеринбурга, где премьера с аншлагом прошла во вторник в Свердловском академическом театре драмы.

"Мы с Екатеринбургом очень дружим - до пандемических времен мы приезжали каждый год обязательно к вам в город и считаем, что это для нас очень родной регион. <…> Сегодня у нас первые гастроли спектакля "Война и мир", который идет с ноября в Москве. <...> Когда спектакль после Москвы, после родного дома отправляется куда-либо на первые свои гастроли, у нас у всех, естественно, есть волнение - как все пройдет, <...> как мы установим декорацию, как она впишется в пространство и так далее. К этим обычным нашим хлопотам и волнениям добавилось то, что попали в условия, когда, вы знаете, какое количество заболевших сегодня. <...> [Но] сейчас я могу сказать, что все заявленные артисты афиши, все цеха и службы - мы все приехали", - поделился перед спектаклем директор театра Кирилл Крок.

Он отметил, что особое внимание команда театра уделила тому, чтобы уральский зритель увидел постановку по роману Льва Толстого в том виде, в котором и московский. Для этого в Екатеринбург специально привезли целую фуру оборудования для сценического света - монтаж шел два дня.

"Более грандиозного сочинения, наверное, мировая литература не знает. Поэтому перевести его на язык театра было, конечно, очень сложно. И очень интересно", - подчеркнула народная артистка России Людмила Максакова, исполнившая роль Марьи Игнатьевны Перонской.

Уральский зритель ответил театру взаимностью. Несмотря на будний день и то, что заканчивалось представление около полуночи, свободных мест в зале почти не было. Екатеринбуржцы ответственно подошли к мерам безопасности - все в масках.

Время затаило дыхание

Спектакль длился около пяти часов. "Главное - актерский состав, их игра. И как-то время проходит незаметно, затаив дыхание", - делится впечатлениями зрительница Ольга Фролова.

Для своего зрителя актеры готовы переступить через все трудности и неудобства. "Я вот, например, жаворонок - я должна рано ложиться спать и рано очень встаю, а здесь я последний раз выхожу на сцене в половине 12-го. Но я абсолютно этого не чувствую!" - отвечает исполнительница роли графини Натальи Ростовой народная артистка России Ирина Купченко в ответ на вопрос о том, каково это - играть на сцене пять часов.

Уральская публика проводила актеров стоя бурными овациями. "Главный вопрос был - как можно в четыре часа уместить такую великую и объемную книгу. Но здесь ведь именно режиссер и актеры главные акценты расставили и все смыслы - великие смыслы этой книги - перенесли на сцену. Поэтому я бы сказал, такой сильный, мощный, цельный спектакль и очень атмосферный - в сочетании текста, мизансцен, декораций - точнее даже их минимализм, и, конечно, музыкальный ряд. Комплексное воздействие, оно непередаваемое!", - считает председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло, который посетил первый показ в Екатеринбурге.

Гастроли проходят при поддержке властей Свердловской области. Спектакль будет идти в Екатеринбурге четыре дня - с 1 по 4 февраля. Зрители увидят игру народных артистов Людмилы Максаковой, Ирины Купченко, Юлии Рутберг, Евгения Князева, Андрея Ильина, Сергея Маковецкого и многих других.

Спектакль "Война и мир" создавался к 100-летию Театра имени Вахтангова. Премьера состоялась 8 ноября 2021 года, в канун векового юбилея Вахтанговского театра, и с первых же представлений спектакль был признан самым ярким событием театрального сезона.