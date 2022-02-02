В РНБ откроется выставка плакатов из истории борьбы с эпидемиями в России ХХ века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/ Российская национальная библиотека (РНБ) открывает в среду выставку плакатов "Будет поздно, когда закричишь "Ой": из истории борьбы с эпидемиями в России XX века". Все материалы на эту актуальную тему взяты из фондов отдела эстампов.

"В название выставки вынесена строка из агитплаката художника петроградского отделения агентства "Окон РОСТА" Владимира Лебедева во время эпидемии холеры в Петрограде летом 1921 года. Это один из 100 плакатов, которые мы отобрали для выставки из наших фондов", - сообщил ТАСС заведующий отделом эстампов РНБ Денис Соловьев. Он отметил, что библиотека располагает самой большой в России коллекцией петербургских "Окон РОСТА".

Своеобразной увертюрой к основной части выставки служат два лубка, выпущенные в 1810-е годы по указанию министерства внутренних дел для информационного обеспечения прививочной кампании коровьей оспой. Это были доходчивые картинки для просвещения простого народа, чтобы развеять слухи, что от этой прививки у людей якобы могут вырасти рога. Жанр лубка, как полагает Денис Соловьев, был первым опытом использования художественных образов для пропаганды противоэпидемических кампаний и санитарного просвещения.

От 1920-х до наших дней

Выставка представит плакаты и агитационные пособия по борьбе с инфекционными заболеваниями в России 1920-1990-х годов.

В годы Гражданской войны, разрухи и голода борьба с инфекционными заболеваниями стала важной задачей молодого государства. Самым популярным инструментом агитации стали плакаты, которые в те годы создавали художники и поэты, сотрудничавшие с Российским телеграфным агентством.

Агитационные листы 1930-х выполнены в основном в духе конструктивизма с характерными приемами фотомонтажа, эффектными ракурсами композиции. В 1930-е было введено обязательное оспопрививание, что позволило к 1936 голу ликвидировать натуральную оспу в СССР.

В блокадном Ленинграде, продолжая традиции "Окон Петербург-РОСТА" времен Гражданской войны, выпускались "Окна ЛенТАСС", призывая к соблюдению элементарных правил гигиены. Плакаты 1950-х годов вводят новое понятие "культура быта". Успехи науки и техники, медицины, просвещения и спорта предопределяют и новый язык плаката 1960-1990-х годов.

Выставка рассказывает о борьбе с эпидемиями с помощью ясной агитации, санитарно-гигиенического просвещения, повсеместной пропаганды профилактики вирусных болезней. Современные события, связанные с COVID-19, в экспозиции отражены инфографикой Роспотребнадзора.

Выставка будет работать до 18 марта.