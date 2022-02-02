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Пандемия COVID-19

В РНБ откроется выставка плакатов из истории борьбы с эпидемиями в России ХХ века

С экспозицией можно будет ознакомиться до 18 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/ Российская национальная библиотека (РНБ) открывает в среду выставку плакатов "Будет поздно, когда закричишь "Ой": из истории борьбы с эпидемиями в России XX века". Все материалы на эту актуальную тему взяты из фондов отдела эстампов.

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"В название выставки вынесена строка из агитплаката художника петроградского отделения агентства "Окон РОСТА" Владимира Лебедева во время эпидемии холеры в Петрограде летом 1921 года. Это один из 100 плакатов, которые мы отобрали для выставки из наших фондов", - сообщил ТАСС заведующий отделом эстампов РНБ Денис Соловьев. Он отметил, что библиотека располагает самой большой в России коллекцией петербургских "Окон РОСТА".

Своеобразной увертюрой к основной части выставки служат два лубка, выпущенные в 1810-е годы по указанию министерства внутренних дел для информационного обеспечения прививочной кампании коровьей оспой. Это были доходчивые картинки для просвещения простого народа, чтобы развеять слухи, что от этой прививки у людей якобы могут вырасти рога. Жанр лубка, как полагает Денис Соловьев, был первым опытом использования художественных образов для пропаганды противоэпидемических кампаний и санитарного просвещения.

От 1920-х до наших дней

Выставка представит плакаты и агитационные пособия по борьбе с инфекционными заболеваниями в России 1920-1990-х годов.

В годы Гражданской войны, разрухи и голода борьба с инфекционными заболеваниями стала важной задачей молодого государства. Самым популярным инструментом агитации стали плакаты, которые в те годы создавали художники и поэты, сотрудничавшие с Российским телеграфным агентством.

Агитационные листы 1930-х выполнены в основном в духе конструктивизма с характерными приемами фотомонтажа, эффектными ракурсами композиции. В 1930-е было введено обязательное оспопрививание, что позволило к 1936 голу ликвидировать натуральную оспу в СССР.

В блокадном Ленинграде, продолжая традиции "Окон Петербург-РОСТА" времен Гражданской войны, выпускались "Окна ЛенТАСС", призывая к соблюдению элементарных правил гигиены. Плакаты 1950-х годов вводят новое понятие "культура быта". Успехи науки и техники, медицины, просвещения и спорта предопределяют и новый язык плаката 1960-1990-х годов.

Выставка рассказывает о борьбе с эпидемиями с помощью ясной агитации, санитарно-гигиенического просвещения, повсеместной пропаганды профилактики вирусных болезней. Современные события, связанные с COVID-19, в экспозиции отражены инфографикой Роспотребнадзора.

Выставка будет работать до 18 марта.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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