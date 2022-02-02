"Гоголь-центр" объявил планы на 2022 год

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" отмечает в среду девятилетие своего существования. В день рождения коллектива, основанного 2 февраля 2013 года, по сложившейся традиции подводят итоги минувшего творческого года и объявляют планы на новый сезон, в котором ожидаются шесть премьер, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Сегодня "Гоголь-центру" исполняется девять лет. В день рождения мы традиционно рассказываем о наших планах, будущих премьерах, гастролях, о проектах, связанных не только с театром, но и с современным искусством, которому мы всегда уделяем особое внимание", - сказала собеседница агентства.

"По устоявшейся традиции в день рождения нашего театра мы рассказываем о планах на ближайший год. Такая скромная, рядовая традиция", - отметил художественный руководитель театра Алексей Агранович. "Вот только планировать сегодня что бы то ни было довольно сложно и, я бы сказал, наивно. Тем не менее мы делаем это. Делаем, потому что понимаем, какими хотим быть, с кем и о чем говорить, как и куда двигаться дальше. Потому что это возможность посмотреть на себя со стороны и в то же время продолжить диалог с нашей аудиторией. Но самое главное в "словах изреченных" - это последующая ответственность за сказанное. И да пребудут с нами сила и зритель!" - пожелал худрук.

Со своей стороны, оценку деятельности "Гоголь-центра" дал директор театра Алексей Кабешев. "Несмотря на общую нестабильную эпидемиологическую ситуацию, мы достаточно хорошо справились с поставленными задачами в прошлом году", - считает он. "И хотя сейчас разрешенная заполняемость наших залов 70%, театр живет и работает на все 100%, сохраняя репертуар, выпуская новые спектакли и даже выезжая на гастроли. Надеюсь, что наш трудный, но, как мне кажется, интересный план на следующий год позволит нам сохранить за собой звание одного из самых ярких и востребованных театров Москвы. Все это возможно благодаря нашему зрителю, который верит в "Гоголь-центр" и любит его. И тому крепкому идейному фундаменту, который был заложен основателем "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым", - заявил директор театра.

Премьеры-2022

Что касается премьер 2022 года, то их перечень в пресс-службе начали со спектакля "Я не участвую в войне", который "Гоголь-центр" посвящает 100-летию со дня рождения поэта Юрия Левитанского (1922-1996).

"Премьера состоится 10 и 11 февраля на Большой сцене. Режиссер - Алексей Агранович, драматург - Егор Прокопьев. В ролях: Константин Райкин, Юрий Стоянов, Александр Филиппенко, Алексей Агранович, Светлана Брагарник, Александр Горчилин, Никита Кукушкин, Светлана Мамрешева и другие", - перечислила собеседница агентства. "В этом спектакле артисты разных поколений будут искать и находить точки соприкосновения настоящего и прошлого, выявлять схожие неизменные черты современного мира и мира второй половины XX века. В центре спектакля - книга стихов "Кинематограф", вышедшая в 1970 году и принесшая Левитанскому широкую популярность, а местом действия станет некий видеоархив, в котором как детальные и яркие воспоминания хранятся бобины с кинопленкой", - обозначила замысел постановки представитель пресс-службы.

Следующей премьерой, запланированной на май, она назвала спектакль "Берегите ваши лица". "В его основе одноименная пьеса Андрея Вознесенского, по которой в 1970 году Юрий Любимов поставил спектакль в Театре на Таганке. Тогда после всего трех показов спектакль был закрыт и запрещен. Долгие годы пьеса считалась утраченной. Леонид Богуславский и Фонд Вознесенского предоставили сохранившийся экземпляр пьесы "Гоголь-центру" для постановки новой версии спектакля, режиссером которого стал Савва Савельев", - проинформировала представитель пресс-службы.

По ее словам, третьей премьерой в "Гоголь-центре" будет спектакль "Сухово-Кобылин. Дело", в котором произведения известного драматурга XIX века переплетутся с его же биографией. "Постановку осуществит кинорежиссер и сценарист Стас Иванов. Специально для спектакля он написал пьесу, по ходу которой зритель погружается в повседневный быт и перипетии жизни Сухово-Кобылина и наблюдает за тем, как череда неудач, суды, поражения и победы автора превращаются в легендарную драматургическую трилогию, а она в свою очередь становится единственным оружием в борьбе против системы и клеветы", - пояснила собеседница агентства.

"Еще один спектакль под названием "Незнакомцы в поезде" представит уже хорошо известный зрителям "Гоголь-центра" режиссер Владислав Наставшев, прежде выпустивший здесь спектакли "Кузмин. Форель разбивает лед" и "Спасти орхидею", - сказала представитель пресс-службы. "Но на этот раз Наставшев отходит от хрупкой лирической эстетики, заменяя ее на детективную историю в жанре нуар, - продолжила она. - В центре спектакля роман Патриции Хайсмит "Незнакомцы в поезде", рассказывающий о случайной встрече в одном вагоне двух незнакомцев, один из которых предлагает свою давнюю идею об "убийстве крест-накрест": то есть каждый из участников должен убить того, кого попросит убить другой. Второй собеседник не воспринимает идею всерьез, что в результате приводит к фатальным последствиям для обоих. Наряду со своими персонажами на сцене появляется и сама Патриция Хайсмит".

На Малой сцене

В пресс-службе также сообщили, что на Малой сцене премьеру спектакля "Красный" выпустит молодой режиссер Александр Алябьев. В основе постановки - пьеса американского драматурга Джона Логана, трехкратного номинанта на премию "Оскар", автора сценариев фильмов "Гладиатор" (реж. Ридли Скотт), "Авиатор" (реж. Мартин Скорсезе), "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" (реж. Тим Бертон) и "007: Координаты "Скайфолл" (реж. Сэм Мендес). "Пьесу "Красный", в центре которой ряд событий из жизни художника Марка Ротко, ставили в Лондоне и на Бродвее, а в 2010 году она получила главную награду на Tony Awards - за лучшую пьесу. В России этот текст будет поставлен впервые, над его переводом работал сам режиссер Александр Алябьев. Главные роли в спектакле исполнят Алексей Агранович и Александр Горчилин", - проинформировали в пресс-службе.

"Завершит сезон премьера спектакля Starrover, в основу которого легла инсценировка малоизвестного романа Джека Лондона "Смирительная рубашка". В центре сюжета - профессор агрономии, убивший в порыве ревности своего коллегу. Но, находясь в тюрьме, профессор научился покидать свое тело и путешествовать во времени и пространстве, вспоминая и заново переживая все свои воплощения. Режиссером спектакля станет Алексей Мизгирев, уже знакомый зрителям "Гоголь-центра" по спектаклю "Братья", выпущенному в первом сезоне", - отметили в пресс-службе.

Другие проекты

В театре также заверили, что свою работу продолжит программа "Гоголь-арт", в рамках которой регулярно проводятся выставки самых разных современных художников.

"15 февраля в фойе театра откроется выставка молодого фотографа Алексея Фокина, уже знакомого зрителям "Гоголь-центра" по экспозиции "Лето", куда вошли фотографии со съемок одноименного фильма Кирилла Серебренникова. Новая выставка представит артистов "Гоголь-центра" в самых обычных для них и самых необычных для зрителей образах, а именно: в домашней обстановке, без грима, макияжа и специального света. Для этого проекта Алексей Фокин в течение нескольких месяцев побывал в гостях более чем у 70 наших актеров, пообщался с ними и пофотографировал их повседневную жизнь на пленку и "цифру", - рассказали в пресс-службе.

Там же добавили, что в рамках программы "Гоголь-арт", куратором которой является искусствовед Евгения Гершкович, пройдут выставки Сергея Пономарева и Юрия Козырева, Татьяны Назаренко, студентов Айдан Салаховой и многих других.

В пресс-службе обратили внимание, что в сентябре в "Гоголь-центре" пройдет российская премьера спектакля Кирилла Серебренникова "Черный монах". Премьера состоялась 22 января на сцене одного из лучших европейских театров Thalia Theater (Гамбург). В сентябре спектакль будет впервые сыгран в России на сцене "Гоголь-центра".