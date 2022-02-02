Российский веб-сериал "Естественный отбор" выйдет на европейском видеосервисе Streamz

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Драмеди "Естественный отбор" режиссера Кирилла Алехина станет первым российским веб-сериалом на европейской онлайн-платформе Streamz. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

"Мы смотрим кино со всей планеты, и "Естественный отбор" сразу нас покорил. Нам понравилась героиня - дерзкая, милая и смешная. Понравились режиссура и арт-дирекшн. Это интернациональная история с классным юмором. Молодая аудитория в Бельгии любит романтические комедии, но ищет свежее прочтение классических сюжетов. Ей любопытно узнать, как знакомятся ровесники в России", - процитировали в пресс-службе дистрибьютора Бенедикта Самзуна, который представляет компанию Blackpills.

Проект выйдет на бельгийском видеосервисе Streamz, где представлены фильмы и сериалы ведущих мировых студий, среди которых HBO, Paramount, Sony и Universal, а также оригинальные проекты. Кроме того, создатели получили предложение от корейского дистрибьютора и уже находятся на стадии подписания договора.

"Сериал уже продан в Бельгию и Южную Корею, обсуждается показ в Таиланде, Франции и США. Это легкая диалоговая комедия о проблемах, с которыми сталкивался каждый зритель, и не важно, где он ходил на свидания - в Москве или Брюсселе", - поделился режиссер Кирилл Алехин.

Проект "Естественный отбор", созданный при поддержке Института развития интернета в рамках нацпроекта "Культура", рассказывает об одинокой девушке Алисе, которая на пороге тридцатилетия пытается найти подходящего для себя мужчину. Главные роли исполнили Мария Корытова и Ефим Петрунин.

Сериал собрал свыше 16 миллионов просмотров в социальной сети "ВКонтакте", его показали на фестивалях в России, Испании, Франции, Бразилии, а также номинировали на Третью премию в области веб-индустрии как лучший российский веб-сериал.