Внучка художника Древина выиграла суд у Третьяковской галереи за право на его картины

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск внучки латышского художника Александра Древина Екатерины, признав за ней исключительные права на произведения живописца. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

В своем исковом заявлении Екатерина Древина требовала от ФГБУ "Государственная Третьяковская галерея" установить факт принятия наследства ее дедушки, признать за ней исключительные права на его произведения, право следования и право на их собственность, а также обязать музей выдать эти картины.

"Суд решил установить факт родственных отношений между Древиной Екатериной Андреевной и ее дедушкой Древиным Александром Давидовичем, умершим 26 февраля 1938 года. Установить факт принятия наследства Древиной Екатериной Андреевной после смерти Древина Александра Давидовича, умершего 26 февраля 1938 года. Признать право Древиной Екатерины Андреевны на исключительные права на произведения, созданные Древиным Александром Давидовичем, право следования в отношении произведений, созданных Древиным Александром Давидовичем", - сказано в документе. Там отмечается, что в остальной части иска внучке художника отказали.

Право следования означает, что внучка художника получит определенный процент с продаж его произведений в случае, если они будут выставлены на торги.

Александр Древин родился в 1889 году в Латвии, позже переехал в Москву. Он получил признание как художник-импрессионист и примитивист. Живописец создал серию пейзажей средней полосы России, Урала, Алтая. Его картины выставлялись в Русском музее, Государственном музее народов Востока, Художественной галерее Йельского университета.

После смерти невестки Древина, искусствоведа Вероники Стародубовой, из семейного собрания пропала значительная часть произведений художника. В конце 2012 года две картины: "Охотник" (1932) и "Пейзаж с белым домом" (1931) были обнаружены на антикварном рынке в Москве.