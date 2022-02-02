В Москве пройдет международный фестиваль короткого метра Moscow Shorts ISFF

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Фестиваль короткого метра Moscow Shorts ISFF с 7 по 9 февраля пройдет в кинотеатре "Москино Космос". Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Полюбившийся москвичам фестиваль Moscow Shorts врывается в 2022 год с марафоном короткого метра 7-9 февраля. Показы пройдут традиционно на площадке главного партнера фестиваля - в кинотеатре "Москино Космос". В этом году фестиваль изменил формат: показы будут проходить трехдневными блоками, пять раз в год. В феврале в каждый из дней будет представлено по пять лучших картин. Всего зрители увидят 15 коротких метров", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, все также главной миссией Moscow Shorts является возможность знакомить российскую публику с лучшими короткометражными фильмами со всего мира. За три дня марафона Moscow Shorts зрители смогут увидеть следующие картины: "Чернильное море", "Холодно", "Тихо", "Заика", "Быть призраком", "Бьянко", "Детектив-Палец и бесконечный дом".

"Эти и другие игровые, анимационные, документальные и экспериментальные фильмы из разных стран ждут вас на февральских показах Moscow Shorts. Традиционно после каждого просмотра пройдут обсуждения с российскими создателями фильмов и киноведом Ламарой Карчава, а также каждое мероприятие будет сопровождаться игрой на рояле от композитора Андрея Злобина", - говорится в сообщении.

Приобрести билеты на показ, а также узнать подробнее о фестивале можно на сайте фестиваля и на сайте "Москино".

О фестивале

Международный фестиваль Moscow Shorts ISFF - это первый ежемесячный кинофестиваль в России. Основан в марте 2018 года румынским режиссером и сценаристом Алексом Настою и российской актрисой Риной Гришиной. Ежемесячно на рассмотрение экспертной комиссии фестиваля поступает до 120 заявок от авторов короткометражных фильмов со всего мира.