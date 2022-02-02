Noize MC и Вадим Эйленкриг выступят на фестивале New/Open Showcase на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Рэп-исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) и джазмен Вадим Эйленкриг выступят на фестивале New/Open Showcase Festival 2022 в Екатеринбурге 12 и 13 февраля. Об этом сообщили ТАСС организаторы фестиваля в среду.

"Noize MC выступит на фестивале New/Open Showcase Festival 2022 13 февраля в Екатеринбурге <…> с особенной программой, состоящей из самых знаковых песен коллектива за все 18 лет существования группы, а также свежих треков, уже успевших обрести любовь и популярность среди слушателей. <…> В рамках New/Open Showcase Festival 12 февраля Вадим Эйленкриг вместе со своим коллективом выступит на площадке МТС Live Холл", - говорится в сообщении.

Исполнители также станут экспертами фестиваля и примут участие в прослушивании музыки и оценке проектов участников New/Open Showcase Festival. Кроме того, победители фестиваля 2021 года - группы Nuggers и "Сова" - выступят на одной сцене с Noize MC.

Фестиваль New/Open Showcase пройдет 11-13 февраля 2022 года: за три дня зрители и участники смогут бесплатно прослушать выступления 50 музыкальных коллективов, 20 часов лекций и воркшопов, а также поучаствовать в личных встречах с экспертами и представителями музыкальной индустрии. Noize MC - российский музыкант, рэп-рок исполнитель и актер, в своих треках совмещает речитатив с рок-композициями. Вадим Эйленкриг - российский трубач, джазмен, музыкант года по версии "Радио Jazz", ведущий телеканала "Россия-Культура", продюсер и заслуженный артист Республики Татарстан.

New Open Showcase Festival - конференция, профессиональная ярмарка и шоукейс-фестиваль актуальной музыки, участники которого могут получить помощь в реализации своих творческих проектов. Участие в проекте принимают музыканты в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в России.