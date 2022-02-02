В шорт-лист всероссийского конкурса "Цех драматургов" вошли 11 пьес и пять сценариев

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Более 800 заявок поступило на всероссийский конкурс "Цех драматургов", победители которого получат по 1 млн рублей, в шорт-лист вошли 16 авторов пьес и сценариев, сообщает пресс-служба Российского института театрального искусства - ГИТИС.

"В шорт-лист вошли 16 авторов, которые примут участие в очном и заочном семинарах по драме и кинодраме. Вести обучение будут драматурги и сценаристы Ольга Михайлова, Александр Железцов и Елена Исаева, также для участников семинара будут проведены мастер-классы со звездами театра и кино", - говорится в сообщении.

Занятия начнутся 9 февраля и будут проходить в Электротеатре Станиславского. Ожидается, что они продлятся до августа 2022 года. казаны Лучшие пьесы и сценарии, созданные на семинарах, будут пона мини-фестивале в сентябре 2022 года в виде театрализованных читок.

В шорт-листе - 11 пьес и пять сценариев, в их числе "Жить хочу" Катерины Антоновой, "Горняцкая правда" Анны Батуриной, "Бардо Тхедол или Бабушка, ты ведь умерла" Ники Вельт, "Книга отзывов" Семена Вяткина, сценарии "Греха не тая" Натальи Бессмертных, "Браконьер" Антонины Гилевой, "День водителя" Светланы Лекомцевой и другие.

Пятеро победителей всероссийского открытого проекта "Цех драматургов" получат по 1 млн рублей на постановку спектакля в московских или региональных театрах или создание презентации киносценария.

Проект осуществляется "Городским обществом искусства и литературы" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в партнерстве с Российским институтом театрального искусства - ГИТИС, Театральным институтом им. Б. Щукина и другими.