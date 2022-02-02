В Петербурге учредили Большую оркестровую премия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. В Санкт-Петербурге учредили большую оркестровую премию "440 герц". О запуске проекта объявила в среду в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича художественный руководитель премии, доктор искусствоведения Надежда Маркарян.

"Президентом нашей премии является художественный руководитель Филармонии маэстро Юрий Темирканов. По его желанию мы начали сегодняшний день в Большом зале Филармонии, потому что это самый настоящий дом симфонической культуры России, ведущий славную историю с конца 30-х годов ХlХ века", - сказала Маркарян.

Как она отметила, в области симфонической музыки до сих пор не было ни одной премии, поскольку для этого не было технической возможности. По словам руководителя премии, реалии и технические возможности нового времени изменили эту ситуацию, когда в последние годы, особенно в период пандемии, начались трансляции академической музыки из концертных залов, и то, что трансляция остается в записях, составляет ту основу, с которой может работать жюри.

Говоря о названии премии, Маркарян пояснила, что 440 герц - это колебание, которое дает звучание ноты "ля" первой октавы. На эту ноту настраиваются все симфонические оркестры мира.

Также объявили, что открыт прием заявок на участие в конкурсе, куда до 15 апреля принимаются записи программ, прозвучавших в течение 2021 года. Первых лауреатов по десяти конкурсным и пяти внеконкурсным номинациям объявят в начале лета.

Проект стал возможным благодаря Президентскому фонду культурных инициатив.

На презентации журналистам представили также символ премии - большой ледяной камертон, созданный из глыбы льда весом 100 кг по эскизу скульптора Александра Кита мастером Алексеем Некрасовым. Ледяной камертон может растаять в течение восьми часов.