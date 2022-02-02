Театр "Современник" запустил цикл мероприятий о современниках

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский театр "Современник" запустил цикл мероприятий, в рамках которых будет знакомить публику с интересными современниками. Цикл "Современник Современника" открыл вечер, посвященный фотографу, журналисту и писателю Юрию Росту, прошедший накануне.

Сам Рост в разговоре с корреспондентом ТАСС признался, что волновался. "Чем вечер запомнился? Волнением, чтобы все было хорошо. Вот и все", - сказал собеседник агентства. Отвечая на вопрос, удалось ли рассказать все, чем хотелось поделиться, он сказал: "Часть удалось". Пока, по его словам, он не планирует подобных проектов, связанных с театром.

День рождения журналист отметил 1 февраля на сцене театра, где собрал коллег и друзей, делился воспоминаниями, рассказывал о людях из своих репортажей, среди которых немало известных деятелей культуры. Так, фойе театра украсили выполненные Ростом фотографии Марины Нееловой, Алисы Фрейндлих, Александра Ширвиндта, Галины Волчек и других. Как отметили в театре, формат вечера соединил в себе черты документального и художественного высказывания и стал открытым диалогом о людях и жизни.

На протяжении всего существования "Современника" художник, как отметили в пресс-службе, был важной частью судьбы театра, на его глазах создавались знаковые спектакли, завоевывали зрительскую любовь артисты, режиссеры и драматурги. Среди его фотографий можно увидеть, например, снимок всей труппы в день 30-летия театра и последний портрет Галины Волчек в пустом зрительном зале. На вечере через фотографии и рассказы журналист познакомил зрителей также с Беллой Ахмадулиной, Галиной Улановой, Майей Плисецкой, Алексеем Германом, Булатом Окуджавой и многими другими.

Отвечая на вопрос ТАСС об особенностях съемки в театре, съемке актеров, Рост рассказал, что снимает в первую очередь человека. "Я не снимаю актеров и театр, а только людей. Они такие же люди, правда?" - отметил он.

Человеком-эпохой и великим провокатором назвал Роста художественный руководитель "Современника" Виктор Рыжаков. "Великий провокатор, умеющий ловко перевернуть привычный взгляд на мир, тот, чье чуткое внимание к человеку и ко времени завораживает и бесконечно удивляет. Человек-эпоха, Юрий Рост является носителем уникальной картины мира - своего внутреннего театра", - сказал худрук, его слова приводит пресс-службе театра.

О Росте

Юрий Рост родился 1 февраля 1939 года в Киеве. В 1961 году окончил Киевский институт физкультуры, а в 1967 году - факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Работал в разные годы в газете "Комсомольская правда", еженедельнике "Литературная газета", газете "Московские новости", "Общей газете", а также на телевидении. В настоящее время - обозреватель "Новой газеты".