Во Владимире открылись дни авангарда и современного искусства

ВЛАДИМИР, 2 февраля. /ТАСС/. Фестиваль "Дни авангарда и современного искусства", посвященный связи художника с местностью, где он творит, впервые открылся во Владимире на площадке центра современной культуры "Флигель", сообщила в среду ТАСС ученый секретарь Розановского центра, организатор мероприятия Анна Бражкина.

"У нас открываются "Дни авангарда и современного искусства", и первый день посвящен методу прямого вторжения в городскую среду художников на примере нашего проекта. Везде разная тематическая направленность - от вторжения вандалов в город до попыток реформирования всей системы молодого искусства в России, которыми занимаются некоторые группы [исследователей]. <…> Дни авангарда [во Владимире] раньше не проводились", - сказала Бражкина.

2 февраля мероприятие открыла беседа о месте художника в городе на примере партнерского проекта Розановского центра, Московской международной киношколы и центра современной культуры "Флигель", которые популяризируют творчество уроженки Владимирской губернии, художницы-авангардистки Ольги Розановой, которая была сподвижницей Казимира Малевича, однако не известна широкой публике. В рамках фестиваля поделятся своим опытом организаторы проектов современного искусства в регионах, состоится читка современных произведений, действие которых разворачивается во Владимирской области. Особое внимание в программе уделили теме образования деятелей искусства - своим опытом поделятся руководители московских школ, классики современной культуры: кинорежиссер Светлана Баскова и художник Авдей Тер-Оганьян, студенты и преподаватели Московской Международной киношколы, театральные режиссеры и журналисты.

Всего на площадках центра современной культуры "Флигель" и Розановского центра пройдет более 20 лекций и дискуссий, а также видеопоказы и ежедневно меняющиеся выставки.

Кроме того, в рамках Дней авангарда презентуют результаты исследования улицы Музейная, которая находится в исторической части Владимира. "На ней расположены важные для города и области структуры - офис музея-заповедника, департамент культуры, один из главных и посещаемых храмов. Вместе с жителями мы хотим решить проблему как минимум двух проблемных домов, один из них - дом [Ольги] Розановой", - добавила Бражкина.

Собеседница агентства уточнила, что "Дни авангарда и современного искусства" являются продолжением и презентационной частью проекта "Лица улицы", поддержанного в 2021 году Фондом культурных инициатив.