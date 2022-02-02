Премьера фильма "Мама, я дома" состоялась в Москве

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьера драматической картины "Мама, я дома" режиссера Владимира Битокова прошла в среду в столичном кинотеатре "Художественный". Создатели фильма попытались рассказать о времени, в котором живут, подчеркнул в беседе с ТАСС продюсер Александр Роднянский.

"Это фильм талантливых молодых людей. Для меня это в последние годы главный фокус интересов. Талантливая сценаристка молодая Маша Изюмова, молодой режиссер Владимир Битоков - я их свел вместе. Плюс сценарий был написан на замечательную женскую роль - ее сыграла Ксения Раппопорт. Юра Борисов, который в прошлом году стал лицом российского кинематографа. Плюс еще Ксюша Середа, замечательный оператор, которая в свои годы умудрилась снять несколько важнейших картин. Весь этот состав сделал острую современную картину. Мне кажется, это то, как и должно существовать кино: много одаренных людей, смелых, дерзких собираются вместе и делают фильм, в котором пытаются рассказать о времени, в котором живут", - сказал он.

Режиссер Владимир Битоков рассказал ТАСС, что картина пройдет в ограниченном прокате в некоторых городах России. "Мы планируем сейчас несколько показов точечных в разных кинотеатрах. Я послезавтра буду показывать в Новосибирске, полечу туда. Потом в Екатеринбурге, в Петербурге. Но это будет точечно. В основном онлайн, насколько я понимаю", - добавил он.

Битоков также отметил, что перед премьерой он ощущает небольшое волнение. "Волнительно, конечно, "премьерить". Я надеюсь, как и любой автор, что людям понравится. Для меня это важный этап, особенно в работе с артистами замечательными. Это большая школа. Я многому научился, за что всем благодарен, кто со мной работал. Волнуюсь, посмотрим", - заключил он.

Действие драмы разворачивается в Кабардино-Балкарии, героиней становится водитель автобуса Тоня: она ждет возвращения сына, уехавшего воевать по контракту в Сирию. Тоня отказывается верить в известие о его смерти и требует у властных структур начать поиски, пока однажды в ее доме не появляется некий молодой человек.

О фильме

Международная премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в программе Orizzonti Extra. Роли в проекте исполнили Ксения Раппопорт и Юра Борисов, продюсерами выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов. Фильм выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" 26 февраля.

Драма "Мама, я дома" стала второй полнометражной работой Владимира Битокова, ученика выдающегося кинематографиста Александра Сокурова. Первая картина Битокова "Глубокие реки" получила приз за лучший фильм в конкурсной программе дебютов на кинофестивале "Кинотавр".