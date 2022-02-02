Федор Добронравов вернулся в труппу Московского театра сатиры

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Народный артист России Федор Добронравов сообщил, что вернулся в труппу Московского театра сатиры, которую покинул в 2020 году из-за занятости в антрепризных проектах и кино.

"Очень быстро летит время, быстро годы-годы-годы-годы летят. Я был два года без театра. Я теперь опять под этой крышей, опять рядом любимые артисты - все-все-все родные. Я счастлив. Надеюсь, мы еще поработаем", - сказал актер журналистам в среду после спектакля.

2 февраля театр представил возобновленный спектакль "Где мы? !…".

Об актере

Добронравов родился 11 сентября 1961 года в Таганроге. Окончил актерское отделение Воронежского государственного института искусств в 1988 году. С 1990 года Добронравов - артист московского театра "Сатирикон", в 2003 году поступил в труппу Московского театра сатиры. В этом театре он исполнял роли в постановках "Хозяйка гостиницы", "Слишком женатый таксист", "Швейк, или гимн идиотизму", "Нам все еще смешно", "Грустно, но смешно", "Чемоданчик", "… И море" и других.

Известен по своим многочисленным ролям в кино и на телевидении. Он участвовал в проектах "День радио", "Жили-были", "Сваты", "6 кадров", "Кадетство", "О чем говорят мужчины", "На Париж".