МГТ отметит 15-летие Губернаторского оркестра Московской области

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Московский губернский театр (МГТ) в четверг отмечает 15-летие Губернаторского оркестра Московской области, который является частью творческого коллектива МГТ и участником многих спектаклей. На празднике будет представлено превью будущего музыкального спектакля, сообщает пресс-служба театра.

"Губернаторский оркестр - часть нашего театра, нашей большой "губернской" семьи, без его звучания невозможно представить ни одного нашего спектакля или праздника. Оркестр подошел к своему 15-летию с огромным багажом и опытом, массой уникальных навыков, сохранив при этом юношеский задор и жажду познавать и открывать новое. Им доступно все, от классики до рока и хип-хопа, от музыкальных соло до драматических сцен", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя театра Сергея Безрукова.

Оркестр к своему дню рождения подготовил праздничную программу-бенефис "Нам - 15!". В нее вошли лучшие произведения из репертуара коллектива, а также эскиз предстоящей премьеры музыкального спектакля. Гостей ждут яркие инструментальные композиции, классическая, эстрадная, джазовая и популярная музыка в исполнении самих юбиляров, а также актеров Губернского театра и гостей, говорится в сообщении.

В первом отделении прозвучат инструментальные произведения, а во втором будет представлено превью будущего музыкального спектакля режиссера Аллы Решетниковой. "Масштабные музыкальные номера с современной хореографией, степ, джаз, актуальное звучание любимых ретро-мелодий и новые голоса расскажут историю о невероятной силе таланта, способной менять мир и жизнь каждого", - отметили в пресс-службе.

В спектакле участвуют Губернаторский оркестр Московской области и артисты театра, в том числе Антон Соколов, Евгений Сыркин, Валентина Поломошнова, Диана Егорова и другие.