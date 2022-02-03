Комедию "Оторви и выбрось" покажут на фестивале South by Southwest

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский фильм "Оторви и выбрось" режиссера Кирилла Соколова примет участие в ежегодном американском кинофестивале South by Southwest (SXSW), который пройдет в марте. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании "Метрафильмс".

"Это невероятная радость! South by Southwest - большущий и крутейший фестиваль, ориентирующийся именно на зрительское жанровое кино с сильным авторским голосом! На нем представляли фильмы одновременно такие мастодонты как Терренс Малик, так и гики вроде Эдгара Райта или Джеймса Вана. Огромная честь оказаться в такой компании. И я очень надеюсь, что этот фестиваль мощно поддержит международную жизнь нашей картины", - процитировали в пресс-службе режиссера Кирилла Соколова.

Ежегодный фестиваль South by Southwest (SXSW) проводится в городе Остин (штат Техас), он состоится с 11 по 20 марта.

Премьера комедии "Оторви и выбрось" прошла в конкурсной программе российского фестиваля "Кинотавр" в 2021 году. По сюжету черной комедии "Оторви и выбрось" героиня Оля, которая выходит из тюрьмы после четырех лет заключения, намерена начать новую жизнь. Для этого ей нужно забрать десятилетнюю дочь у деспотичной бабушки. Конфликт внутри семьи перерастает в погоню. Роли в проекте исполнили Анна Михалкова, Виктория Короткова, Софья Кругова, Александр Яценко и другие артисты.

Картина создана компанией "Метрафильмс" при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм". Она выйдет в российский прокат весной этого года.