"Би-2" представила новую песню и каверы на нее

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Рок-группа "Би-2" в четверг выпустила мини-альбом, на котором впервые в отечественной практике вместе с новой песней - "Я никому не верю" - в оригинальной и инструментальной версиях представлены каверы других музыкантов на нее. Об этом сообщила пресс-служба коллектива.

"Мы не в первый раз отдаем песню коллегам "на растерзание", но нам хотелось собрать музыкантов, которые представляют именно "мрачную сцену", а также тех, кто были для нас культовыми еще в 80-е, - привели в пресс-службе слова гитариста группы Шуры Би-2. - "Альянс", "Биоконструктор", Инну Желанную мы слушали, когда были еще совсем юными, а они были апологетами нью-вейва и синти-попа. Как обычно, мы обратились к Ренарсу Кауперсу из Brainstorm, чтобы он сделал англоязычную версию, и он написал английский текст вместе с Дэвидом Брауном (Brazzaville)".

Также свое видение трека представили молодые коллективы: постпанк-группа из Сибири Ploho, работающие в стиле прогрессив-рок Imthemorning и земляки "Би-2" из Бобруйска No Drink No Pass.

Композиция "Я никому не верю" создана на стыке синти-попа и дарквейва. "Когда я задумал эту песню, у меня уже был готовый рефрен: "Я никому не верю", - рассказал вокалист группы Лева Би-2. - Мне показалось, что эта фраза является трендом нашего времени, и чем больше испытаний проходит человечество, тем больше общество погружается в ложь. Со всех сторон несется вранье, и ты уже не можешь определить для себя, что является истиной. Пандемия обнажила эту проблему. Когда живешь на изломе времени, главное - не потерять внутреннюю свободу, не провалиться в трещину".

Одновременно представлен видеоклип на песню, который снял Макс Шишкин, уже работавший с группой над роликами к песням "Пекло", "Депрессия" и "Нам не нужен герой".

"Би-2" основана в 1988 году в Бобруйске, но активная деятельность коллектива началась после переезда Шуры и Левы в Россию в 1999 году. На счету группы десять номерных альбомов. Песни коллектива не раз были отмечены музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина" и награды музыкальных каналов "Муз-ТВ", Ru.tv.