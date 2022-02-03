Театры выступили против проекта основ госполитики по сохранению традиционных ценностей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Художественные руководители театров России написали открытое письмо, в котором выразили поддержку главе СДТ РФ Александр Калягин, выступившего ранее с критикой по проекту основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В обращении, опубликованном на сайте СДТ, отмечается, что данный документ не может положительно повлиять на общество.

"Мы выражаем поддержку вашей позиции в отношении проекта указа президента РФ "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" <...> Нам представляется, что предложенный проект указа не может положительно повлиять на общество и граждан, на ученых, педагогов, деятелей искусства. Его принятие никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине", - говорится в письме.

Руководители театров считают, что действующих правовых актов вполне достаточно для регулирования этой сферы общественных отношений. Они отмечают, что основные положения обсуждаемого документа дублируют указы президента "О стратегии национальной безопасности Российской Федерации" и "Основы государственной культурной политики".

Обращение подписали генеральный директор Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, художественный руководитель театра "Современник" Виктор Рыжаков и другие.

О проекте

В текущем варианте документ, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, относит к числу традиционных ценностей "жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России". Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов проекта, "несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций".

По данным портала проектов, общественное обсуждение должно завершиться 4 февраля. Основы государственной культурной политики были утверждены указом президента РФ Владимира Путина в 2014 году. Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева разработал проект обновленных "Основ государственной культурной политики России".