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Умер заслуженный артист Казахской ССР, режиссер Виктор Шалаев

Ему было 75 лет

НУР-СУЛТАН, 3 февраля. /ТАСС/. Заслуженный артист КазССР, почетный гражданин Петропавловска, режиссер-постановщик Северо-Казахстанского областного русского драматического театра имени Погодина Виктор Шалаев умер в возрасте 75 лет. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе театра имени Погодина.

"Сегодня в возрасте 75 лет скончался заслуженный артист КазССР, почетный гражданин города Петропавловска, режиссер-постановщик областного русского драматического театра имени Н. Погодина Виктор Григорьевич Шалаев. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - говорится на официальной странице театра в Instagram.

Шалаев родился в 1946 году в Ярославской области. В 1968 году окончил Горьковское театральное училище, а затем Карагандинский государственный университет. В качестве актера работал в театрах таких городов как Горький, Волгоград, Северодвинск, Самарканд, Тюмень. В творческом арсенале артиста свыше 100 ролей.

В Северо-Казахстанском областном драматическом театре имени Погодина Шалаев работал с 1980 года. За создание на сцене таких ролей как Чокан Валиханов в одноименном спектакле, Цезарь в спектакле "Антоний и Клеопатра", Сталин в спектакле "Дети Арбата" в 1987 году он удостоен звания заслуженный артист Казахской ССР.

В феврале 2004 года Шалаев был утвержден художественным руководителем театра и проработал в этой должности до января 2012 года. С 2012 был режиссером-постановщиком театра. За годы работы в качестве режиссера поставил более 30 спектаклей.

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