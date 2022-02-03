Российский фильм "Ника" покажут в основном конкурсе фестиваля South by Southwest

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский фильм "Ника" режиссера Василисы Кузьминой о судьбе советской поэтессы Ники Турбиной включили в основную конкурсную программу американского кинофестиваля South by Southwest (SXSW). Об этом сообщает в четверг пресс-служба компании "Централ Партнершип".

"Для меня огромная честь и радость, что мировая премьера "Ники" состоится именно на SXSW - на фестивале, который дал старт моим любимым "Девочкам" и "Мистеру Роботу", - процитировали в пресс-службе Кузьмину. Она снимала фильм вместе с продюсером Александром Андрющенко, а сценарий написала совместно с Юлией Гулян.

Ежегодный фестиваль South by Southwest, который ориентирован на поиск новых талантов и режиссеров, проводится в городе Остин (штат Техас). Он пройдет с 11 по 20 марта. Драма "Ника" станет единственной картиной на иностранном языке в конкурсной программе Narrative Feature Competition.

"Биография Ники Турбиной - уникальный случай из истории нашей страны, сюжет о времени невероятных возможностей и удивительных героев. Вместе с тем это и универсальная тема сложных взаимоотношений между матерью и дочерью. Конфликт, к которому может подключиться зритель из любой геолокации. Приятно видеть, что отборщики фестиваля South by Southwest по достоинству оценивают международный потенциал нашего кино и сделали его частью своей программы", - отметил продюсер проекта Федор Бондарчук.

Фильм рассказывает о жизни известной в советское время поэтессы Ники Турбиной, которая прославилась благодаря своему творчеству в возрасте семи лет. Она выступала со своими стихотворениями, снималась в кино, но позднее интерес к ней начал угасать. Турбина погибла в результате несчастного случая в 27 лет. Роль Ники в картине исполнила актриса Лиза Янковская, маму поэтессы сыграла Анна Михалкова.