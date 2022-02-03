Премьера фильма о пожаре в Нотр-Даме состоится 16 марта

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Фильм "Нотр-Дам горит" (Notre-Dame Br le), посвященный пожару в Соборе Парижской Богоматери, режиссера Жан-Жака Анно, создателя фильма о Сталинградской битве "Враг у ворот", выйдет в прокат 16 марта. Об этом сообщил в четверг телеканал BFMTV.

Как отмечается, бюджет киноленты о пожаре составил €30 млн. В картине снялись Самэль Лабарт, известный, в частности, по сериалу "Загадочные убийства Агаты Кристи" и Жереми Лаэрт ("Жизнь Адель").

По словам режиссера, в фильме максимально подробно воссоздана хронология разрушительного пожара, случившегося в центре Парижа. При этом около 5% экранного времени занимают документальные кадры. Съемки в основном проходили в реальных сооружениях, в частности, Буржском соборе.

"Мы использовали настоящий огонь, так как применение компьютерной графики снижает эффект", - отметил Жан-Жак Анно.

О режиссере

Жан-Жак Анно родился 1 октября 1943 года в Эсоне, Франция. Он изучал литературу в Сорбонне, а в 1964 году окончил парижскую киношколу IDHEC, после чего отправился на военную службу.

Режиссерский дебют Анно в полном метре состоялся в 1976 году с фильмом "Черные и белые в цвете" (La victoire en chantant). Картина поначалу не снискала большого признания во Франции, но спустя год стала лауреатом премии "Оскар" как лучший иностранный фильм. Вторая режиссерская работа "Удар головой" (Coup de t te) принесла ему славу и на родине после того, как снявшийся в ней актер Жан Буиз получил приз национальной французской кинопремии "Сезар".

Пожар в Нотр-Даме

Пожар произошел в соборе Нотр-Дам вечером 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводились ремонтные работы. Пламя уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось потушить лишь утром следующего дня. Пожар продлился более 15 часов.

Жители Франции и других стран, а также различные организации направили на восстановление собора пожертвования в размере €842,8 млн. Архитекторы отобрали около тысячи вековых дубов во французских лесах для восстановления шпиля Нотр-Дам. Специалисты рассчитывают начать его реконструкцию осенью 2022 года.

Через два года Собору Парижской Богоматери исполнится 860 лет. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году.